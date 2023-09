La expanelista de televisión Marcela Vacarezza objetó a través de las redes sociales a la ex coordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, en donde utilizó el concepto de Primera Dama en un artículo del medio The Hills.

La columna aborda una reflexión sobre los 50 años del golpe de Estado, en donde dice: “si bien me enorgullezco de ser parte de un partido político y de mi papel como Primera Dama, mi identidad más importante es la de una ciudadana y activista que cree apasionadamente en el derecho de mis semejantes a vivir en una democracia estable“.

Tras ello, Vacarezza a través de X (ex Twitter) indicó “La Primera Dama que nunca quiso ser Primera Dama“.

Sin embargo, Karamanos le responde: “Si solo lo asumen las que están por mantenerlo, nunca iba a cambiar el rol institucional que le quita legitimidad al Estado por darle privilegios de poder a parejas de los presidentes. Y si, culturalmente se les dice ‘Primera Dama‘”.

“Si quieres nos juntamos a conversar. Saludos”, finalizó.

Más tarde Vacarezza continuaría respondiendo a Karamanos, comentándole que lo importante es “qué se hace con esos privilegios”.

Quitar legitimidad por los privilegios que conlleva el cargo? El tema no son los privilegios en sí (concepto que uds desacreditan per se), es qué se hace con esos privilegios.Y aprovecharlos positivamente y por el bien del país se agradecería.Lo “gomero” no es intrínseco al cargo https://t.co/hcXAehNW6R

— Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) September 15, 2023