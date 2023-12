Como una experiencia “muy traumática” calificó Irina Karamanos la crisis política y comunicacional que vivió cuando era coordinadora sociocultural de la Presidencia de la República y su equipo de trabajo fue nombrado de manera oficial con su nombre.

En marzo de 2022, la Dirección Administrativa de la Presidencia emitió una resolución que renombró el “Gabinete Primera Dama” por el de “Gabinete Irina Karamanos”. Esto causó controversia en el mundo político, por lo que en junio de ese mismo año el Gobierno dejó sin efecto el dictamen.

Posteriormente, la Contraloría General de la República (CGR) afirmó en octubre de 2022 que “no correspondió” y que fue “injustificada” la denominación.

“Si hubiese sido una decisión política, lo hubiéramos promocionado”

En entrevista con el podcast Escápate de tu Casa, de Fabrizio Copano, la cientista social reveló que dicho episodio “fue muy traumático y a la vez fue lo más importante como en términos de… o sea, yo leía todo y estaba de acuerdo”.

Además, comentó que fue una decisión “no salir a hablar y defender al personaje que era la primera dama. De hecho, nunca ocupé los medios como para autopromoverme para no promover a la figura con la que yo estaba vestida”.

“En fondo, si me defendía a mí -que obviamente me dolían cosas-, habría estado defendiendo la figura. Entonces, no me defendí a mí misma ni a la figura. Es una disociación superagotadora, no se la recomiendo a nadie”, agregó.

En ese sentido, Karamanos sostuvo que en ese momento pensó que “era necesaria como disciplina cambiar como por dentro” la situación. “En el fondo, como para arreglar la cañería por dentro, tenía estar un rato trabajando y después mostrar, que entren a la sala, que ya no está hedionda la cocina y que se limpió. Y claro, efectivamente, de ahí las personas como que quieren entrar y quieren ver tu trabajo. Antes como que eres una gran molestia. Incomprendida, como muy qué está haciendo”.

“Pero sí, efectivamente ese capítulo fue muy importante para mí, para poder como agarrar toda esa información que estaba saliendo, que era como la misma odiosidad o crítica que yo también le tengo al cargo, y al elemento personal del cargo, que obviamente no era lo que yo buscaba”, continuó.

Respecto a cómo ocurrió el polémico nombramiento oficial a su antiguo equipo de trabajo, la politóloga comentó: “Al saber que íbamos a salir en un año y medio, básicamente le habíamos sacado ‘primera dama’ al gabinete; y como que de ahí después, administrativamente se terminó ‘gabinete Irina Karamanos’, pero nunca fue una decisión política. De hecho, si hubiese sido una decisión política, lo hubiéramos promocionado”.

Finalmente, la también expareja del presidenta Gabriel Boric reiteró que la crisis por el nombramiento del gabinete fue muy dura en lo personal, “porque siempre en política lo que yo he preferido hacer es construir como red, la orgánica, estar detrás del candidato, armar toda la cuestión detrás. De narcisismo, yo por lo menos, no sé, en volá me equivoco, estoy como… no me sale natural, no gusta, no sería candidata por lo mismo”.

“No me nace como esa egolatría y el protagonismo que decidí no tener, y la razón por la cual no hablé con los medios también tenía que ver con eso, y el cuidado de no hablar tanto con los medios, como justamente para esconder esta cosa media vanidosa de la figura política”, añadió.

De hecho, Karamanos reveló que su periodista “sufría mucho” por tener que rechazar ofertas de entrevistas por parte de medios de comunicación para abordar la situación.

“Entonces, lo que igual aprendí que, por supuesto, eso es un error. Si tú no controlar la narrativa, la controlan otras personas, es mucho más confuso. Eso fue algo que en realidad estuvo mal, como por la obsesión de no tener protagonismo y de trabajar solamente. Hubo una cuestión ingenua”, sentenció.

