Inundaciones en Concepción: Fuerte sistema frontal azota a la Región del Biobío durante este jueves mientras se mantiene Alerta Roja en Arauco por riesgo de derrumbe

Una serie de incidentes se han producido en las últimas horas en la Región del Biobío, producto del sistema frontal que afecta a la zona. Las precipitaciones han provocado inundaciones, calles anegadas y problemas de tránsito en distintas comunas del Gran Concepción, mientras que en Arauco se mantiene una Alerta Roja por riesgo de remoción en masa.

Según informó Diario Concepción, las principales afectaciones se registraron durante este miércoles en Talcahuano y Hualpén, donde se reportaron viviendas inundadas, interrupciones del tránsito y el despliegue de equipos municipales y de emergencia.

En Talcahuano cayeron 26,2 milímetros de lluvia entre las 00:00 y las 10:00 horas del miércoles, de los cuales 13,2 milímetros se concentraron entre las 07:30 y las 08:45 horas. La acumulación de agua provocó problemas en el sistema de evacuación de aguas lluvias y anegamientos en sectores como Las Higueras, Gaete y Medio Camino. También se reportaron complicaciones en las avenidas Colón, Blanco Encalada y La Marina, además del cierre de un tramo de calle Valdivia.

En Hualpén, las inundaciones obligaron a establecer cortes preventivos de tránsito en distintos puntos, entre ellos Rucalhue con Reconquista, Yugoslavia con Hungría y Letonia con Atenas. La municipalidad también dispuso el término anticipado de la jornada escolar del miércoles, a partir de las 12:00 horas, en los establecimientos municipales y jardines infantiles VTF.

En San Pedro de la Paz se reportaron anegamientos en distintos sectores y deslizamientos de tierra en la Ruta de la Madera, situación que motivó la intervención de equipos municipales.

Durante la mañana de este jueves, el periodista de Radio Cooperativa, Cristofer Espinoza, publicó un video registrado en el paradero 6 de Santa Sabina, donde se pueden ver autos tapados por la acumulación de agua.

Graves inundaciones en Concepción: llueve intensamente todavía en el Biobío. La imagen es del paradero 6 de Santa Sabina. @Cooperativa https://t.co/PYya7u5eUb — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) October 22, 2026

Alerta Roja en Arauco por riesgo de derrumbe

Uno de los principales focos de preocupación se mantiene en Villa El Mirador, en la comuna de Arauco, donde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja por riesgo de remoción en masa.

Las autoridades solicitaron la evacuación preventiva de 152 familias, correspondientes a 112 de la plataforma 100 y 40 de la plataforma 200, ante la presencia de un socavón de grandes dimensiones y la aparición de nuevas fracturas en el terreno.