La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, será interpelada por la Cámara de Diputadas y Diputados el próximo martes 16 de mayo.

Este miércoles, Chile Vamos anunció la intención de interrogar a la jefa de gabinete, respecto a su gestión para enfrentar la crisis de seguridad que afecta al país.

El conglomerado opositor compuesto por los partidos Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evolución Política (Evópoli) publicó un documento de cinco páginas, bajo la consigna “se acabó la paciencia”, con “12 razones” para que la secretaria de Estado responda ante el Congreso Nacional sobre lo que ha sido su trabajo en la problemática.

La instancia ocurre a días de los cuestionamientos que ha recibido el Ejecutivo por la disposición del plan Calles Sin Violencia, donde alcaldes de diferentes sectores políticos acusaron que sus comunas no han sido incluidas en el programa de seguridad; el cual fue implementado de forma acelerada -al igual que otras gestiones- luego de los crímenes de tres carabineros en menos de un mes.

Estas son las 12 razones de Chile Vamos

No apoya lo suficiente a Carabineros de Chile.

Inexistencia de una agenda legislativa y ausentismo de la ministra Tohá.

Incapacidad de frenar el explosivo avance del crimen organizado, el narcotráfico y los narcofunerales.

Recrudecimiento de la crisis migratoria y falta de control en frontera.

Ineficiente destino de recursos públicos en materia de seguridad.

Inexplicable y opaco pago de pensiones a víctimas del estallido.

Criterios partidistas en la reestructuración de labores técnicas en la División Jurídica del Ministerio del Interior.

No hay plan para combatir el terrorismo: renuncia a la aplicación de la Ley Nº18.314, sobre conductas terroristas o de la Ley de Seguridad del Estado.

Reacción tardía e insuficiente ante incendios forestales.

Falta de auxilio a municipalidades y utilización de criterios político-partidistas en la entrega de recursos públicos.

Retraso en la implementación de la ley de control de armas.

Nulo avance en la reforma a Carabineros y cambios innecesarios en ENUSC.

Finalmente, la corporación acordó citar a la ministra Tohá con el objeto de formularle preguntas con relación a materias vinculadas al ejercicio de su cargo, para las 15:00 horas del martes 16 de mayo.

Todavía no está definido quien realice el cuestionario, pero las opciones que se barajan son los diputados de RN Diego Schalper y Andrés Longton.

⭕️La Cámara acuerda citar a la Ministra del Interior, @Carolina_Toha, con el objeto de formularle preguntas en relación a materias vinculadas al ejercicio de su cargo. La interpelación se realizará el martes 16 de mayo, a las 15:00 horas. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) April 26, 2023

Respuesta del Gobierno

En entrevista con Infinita, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, dijo que es “bienvenida la posibilidad de que la ministra pueda explicar ante el Congreso Nacional todo lo que está haciendo. A mí no me cabe duda que eso forma parte de los controles democráticos y si el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, conforme a sus facultades fiscalizadoras, quiere citar a un ministro para que el ministro explique lo que se está haciendo, eso está regulado en nuestra institucionalidad y no me cabe duda que la ministra Tohá va a explicar con mucha claridad todo“.

Además, el secretario de Estado manifestó que es “injusto que se diga que la ministra Tohá no ha hecho un buen trabajo y, particularmente, que no ha apoyado a las instituciones que tienen una labor fundamental en la persecución penal, porque su conducta, sus declaraciones, los proyectos de ley que ha impulsado, demuestran lo contrario”.