El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, reiteró que el Gobierno continuará trabajando estrechamente con Carabineros de Chile. Esto en el marco de la formalización al general director de la institución, Ricardo Yáñez, en la causa que lo investiga por su eventual responsabilidad de mando en los hechos policiales ocurridos en el marco del estallido social de 2019.

Al respecto, el secretario de Estado subrayó que como Ejecutivo “tenemos una altísima valoración del trabajo que hemos desarrollado durante este Gobierno con Carabineros de Chile. Lo apreciamos, lo valoramos, lo respetamos, porque ha sido un trabajo que se ha puesto a servicio al interés del país, y en ese contexto, hemos mantenido vínculos de cooperación y de coordinación”.

Asimismo, sostuvo que “por supuesto respetamos las decisiones de poderes que son autónomos del Gobierno. En este caso hay una petición de formalización, es el concepto correcto, por parte de una fiscal de la República, que afecta al general director de Carabineros, es una decisión autónoma del Poder Judicial respecto a esta petición“.

En esa línea, Monsalve señaló que “nosotros creemos que la petición de formalización no altera en nada la relación con Carabineros de Chile, por lo tanto, la instrucción del presidente es seguir trabajando con Carabineros de Chile”.

“Tenemos una alta relación de trabajo con Carabineros y seguimos trabajando con la institución. Creemos que esta decisión, en particular, esta solicitud, no altera en nada el trabajo que tenemos que seguir haciendo con Carabineros de Chile”, agregó.

Llamada de Boric al general Yáñez

Por otra parte, Monsalve confirmó el contacto que sostuvo el presidente Gabriel Boric con el efectivo tras confirmarse la solicitud de formalización.

“Como todos saben, el presidente habló con el general Yáñez y quiero también reiterar que las conversaciones privadas con el Presidente de la República no se comentan“, señaló.

“Yo me reuní con el general Yáñez, de hecho hoy día en la mañana tomé desayuno con él, tuve la oportunidad de trabajar con él y las conversaciones privadas no se comentan y al Gobierno no le corresponde ponerse en escenarios hipotéticos“, agregó.