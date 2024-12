Insólito: Hombre manejó una bicicleta en estado de ebriedad y fue condenado a no volver a manejar ningún tipo de vehículo

El abogado del imputado aseguró que "nosotros no compartimos que las bicicletas estén dentro del rango de manejo en estado de ebriedad.

Un curioso hecho se produjo en Punta Arenas, a raíz de un sujeto que fue descubierto andando en bicicleta en estado de ebriedad.

De acuerdo a lo consignado por El Pingüino, Carlos Vivar Soto compareció ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por un hecho que ocurrió el pasado 23 de marzo.

Esa jornada, según lo planteado por el Ministerio Público, Vivar no respetó la señalética vial e impactó un vehículo que, posteriormente, se dio a la fuga,

Más adelante, en el procedimiento policial se consignó que tenía 1.62 grados de alcohol por litro de sangre.

A raíz del hecho, Vivar fue condenado por el delito de conducción en estado de ebriedad. Lo llamativo es que, a pesar que estaba manejando una bicicleta, el tribunal lo condenó a no poder manejar ningún vehículo motorizado de por vida.

Además, deberá cumplir 61 días de arresto domiciliario con una tobillera.

El abogado Pablo Santander, defensor del imputado, aseguró que “planteamos nuestros reparos, que un conductor de bicicleta que fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga, termine siendo procesado por manejo en estado de ebriedad de un vehículo que, justamente, es una bicicleta”.

“Nosotros no compartimos que las bicicletas estén dentro del rango de manejo en estado de ebriedad. Nuestra postura es que no están los supuestos del tipo penal, dado a que este tipo lleva una suspensión de licencia de conducir vehículos motorizados, y no existe la licencia de conducir de bicicletas“, sentenció el defensor.