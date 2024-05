“No usé todos los artefactos que fabriqué”: La insólita declaración del bombero imputado por el megaincendio de Valparaíso

El imputado presentó sus motivaciones y las del exbrigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para iniciar los incendios, además de describir cómo operaron el 2 de febrero.

El voluntario de Bomberos de Chile Francisco Mondaca, que quedó en prisión preventiva el sábado tras ser formalizado por su presunta responsabilidad en el origen de los incendios que devastaron la Región de Valparaíso en febrero de este año, entregó recientemente una declaración sobre cómo gestó el siniestro.

Durante la audiencia de formalización del 25 de mayo, la Fiscalía presentó las posibles motivaciones de Mondaca y del exbrigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Franco Pinto, para iniciar los incendios, además de describir cómo operaron el 2 de febrero.

Según información obtenida por La Tercera, la declaración de Francisco Mondaca fue clave para la Fiscalía en su investigación sobre cómo se iniciaron los incendios y el papel de cada imputado.

Mondaca inició su testimonio expresando su pasión por ser bombero, explicando que se unió como voluntario a la 13ª Compañía de Bomberos de Valparaíso “George Mustakis Dragonas” en diciembre de 2022.

Estaba “bueno” para hacer incendios

Mondaca explicó que Franco Pinto, el exconductor de una brigada de combate forestal de Conaf en Placilla, imputado por el mismo crimen, es amigo suyo.

Señaló que se comunicaban ocasionalmente por teléfono y mensajes, y recordó que coincidieron en un incendio donde hablaron sobre diversos temas, incluyendo cómo era económicamente beneficioso hacer horas extras combatiendo incendios.

Agregó que unos días antes del 2 de febrero, se encontraron en la calle en Placilla y Pinto le comentó que ese día sería ideal para iniciar incendios debido al clima, mencionando específicamente la Reserva Forestal Lago Peñuelas y el Camino Viejo a Santiago por la cantidad de pasto seco en la zona.

“Unos dos o tres días antes del 2 de febrero del presente año, me encontré con Franco Pinto en la vía pública, en la localidad de Placilla, donde él me dijo que el 2 de febrero estaba ‘bueno’, debido a las condiciones climáticas que existirían esa jornada, como el calor y el viento, además me indicó que estaría ‘bueno’ en el sector de la Reserva Forestal Lago Peñuelas y por la ruta conocida como Camino Viejo a Santiago, ya que existía abundante pasto seco en ese lugar”, indicó.

Mondaca también mencionó que acordaron encontrarse en la mañana de ese día para comenzar los incendios usando dispositivos incendiarios que Pinto le había enseñado a fabricar. Pinto le explicó cómo hacerlos enrollando fósforos alrededor de un cigarrillo y atándolos con un hilo.

La “ruta incendiaria”

El 2 de febrero de 2024, Mondaca salió de su casa alrededor de las 11:00 horas. Fue a una estación Copec en la Ruta 68 a comprar cigarrillos, aunque no fumaba.

Explicó que tenía una caja de fósforos e hilo de volantín para hacer los dispositivos, los cuales confeccionó en su vehículo en unos 10 minutos. Después de colocarlos junto a la palanca de cambios, se dirigió por la Ruta 68 hasta el enlace Melosilla y comenzó a lanzarlos.

“Los succionaba una sola vez para encenderlos y lanzaba a través del vidrio del copiloto, luego de ello crucé la Ruta 68 por el paso bajo nivel hasta donde está la caletera de la Ruta 68 de ripio, donde me di la vuelta, ya que en primera instancia me quería devolver por la ruta, sin embargo, tomé la decisión de tomar la Ruta Camino Antiguo hacia Santiago, para seguir lanzando dispositivos incendiarios. Por esto es que entre el sector cercano al camino a Quepilcho y un sector donde existe una confluencia entre dos caminos, uno nuevo y otro antiguo, arrojé tres dispositivos más por la ventana, mediante la misma técnica de succionar una vez para encenderlos y luego tirarlos por la ventana”, declaró.

Mondaca recorrió las áreas cercanas donde había lanzado los dispositivos para verificar si estaban encendidos y provocando incendios. Al notar humo en el sector del Camino Antiguo a Santiago, decidió dar la vuelta por el paso bajo nivel de Melosilla y retomó la Ruta 68 hacia Placilla. Condujo a gran velocidad y siguió hacia Peñuelas para llegar al cuartel de la 13ª Compañía de Bomberos de Valparaíso.

Comentó que quería ganar tiempo, ya que no quería salir en el carro 112, que es un carro de combate; prefería salir en el carro de Puesto de Comando UL1 o PS1. Añadió que llevaba un equipo portátil de su propiedad que escanea señales de Bomberos y Conaf.

Comunicación y evidencia

Mondaca recordó que poco después de arrojar los primeros dispositivos incendiarios en la Ruta 68 y Camino Antiguo a Santiago, llamó a Franco Pinto desde su teléfono, específicamente a la entrada del Camino a Quepilcho, para informarle que había completado la tarea. Pinto le respondió que estaba en la base y que probablemente lo enviarían pronto al lugar.

También mencionó que recibió una llamada de Paula, cuyo apellido no recordaba, preguntándole si acudiría al incendio. Respondió afirmativamente, pero aclaró que iría por la compañía. Mondaca explicó que ocasionalmente trasladaba a personas de la Corporación Informativa de Emergencias 24/7 a lugares donde ocurrían emergencias, y que la llamada era para saber si podía llevarlos al lugar, a lo cual respondió negativamente.

Además, indicó que después del 2 de febrero no volvió a hablar ni a encontrarse con el brigadista de Conaf, Franco Pinto. Tampoco recibió llamadas o mensajes de él hasta hoy, cuando le envió un WhatsApp sobre una oferta de trabajo, ya que sabía por otras personas que habían despedido a los brigadistas de Conaf por el fin de la temporada.

Al final de su declaración, Mondaca dijo que el día del incendio no utilizó todos los artefactos incendiarios que fabricó, por lo que guardó algunos en una caja que mantiene en su dormitorio.

“El día del incendio no utilicé todos los artefactos incendiarios que fabriqué, por lo que guardé algunos en una caja, la que mantengo en mi dormitorio”, cerró.