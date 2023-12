“Me avisas y borro“. En el marco de las indagatorias por el Caso Convenios, un peritaje de la Policía de Investigaciones (PDI) a los teléfonos de Carlos Contreras, Paz Fiuca (concejala RD) y Edson Dettonni, ex secretario de RD, detectó una serie de movimientos en los primeros días del escándalo del lío de platas.

En un informe de 55 páginas, al que accedió La Tercera, la PDI concluyó tres cosas.

La primera y respecto al teléfono de Contreras, “se logró advertir que este lo habría manipulado con la finalidad de borrar conversaciones con personas que podrían aportar información relevante a la investigación y las cuales además cumplían un rol importante tanto en la Seremi como en la Fundación Democracia Viva”.

Asimismo, se reveló que el imputado “utilizaba varias plataformas de comunicación, entre ellas Signal, la que fue eliminada, y Telegram, el que por motivos de actualización solo se pudo observar el último mensaje enviado o recibido.

En cuanto al celular de la imputada Paz Fiuca (concejala RD) se puede advertir su vínculo estrecho de amistad y laboral con Carlos Contreras, Daniel Andrade y Catalina Pérez, y su rol en la Seremi como encargada de las fundaciones en dicho Servicio, teniendo una influencia importante en las decisiones relativas a los convenios”.

Los vínculos entre Contreras y la encargada territorial de Catalina Pérez

En los WhatsApp de Contreras, se evidenció una conversación con la encargada del equipo territorial de la diputada Pérez en Antofagasta, Paloma Larraín.

En el diálogo, hablan del tema de las fundaciones y los convenios, y en uno de los mensajes Contreras le advierte, “me avisas y borro“. La conversación data del 1 de junio a las 16:51 de la tarde, a lo que Larraín le responde, “todo ok, borra no más. ¿Tienes cuenta de Signal? Podríamos conversar“.

De acuerdo a la PDI, se logró advertir que al analizar los parámetros de búsqueda “se encontraban diversos chats de interés sin ninguna conversación, entendiéndose que se habrían borrado, dichos chats correspondían a personas que a lo largo de la investigación podrían aportar información relevante respecto de la investigación“.

Mientras que el caso de la directiva nacional del partido, existen otros elementos de interés para los investigadores. Por ejemplo, el 6 de junio, Araceli Farías comentó los rumores respecto a los convenios.

“Del equipo de la diputada Pérez están muy preocupados y nos piden reunión urgente hoy, tipo 20 hrs, para tener todos los antecedentes, ajustar relato y salidas de vocerías, sería importante que Juan Ignacio Latorre Riveros, RD, pueda estar”.

El 17 de junio, Latorre interviene en el grupo y señala: “Creo importante defender a Cata y a Subse. Dejar caer a Daniel y a Carlos. La Cata no tiene xq hacerse responsable de los convenios que firman Carlos y Daniel”.

“A menos que se demuestre que ella intercedió en el convenio”, agregó.

“No pille nada sospechoso”

El 16 de junio, Pérez escribe a sus compañeros de partido. “Estimada militancia. Frente a los hechos denunciados por convenios firmados entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, manifestamos que es de nuestra especial preocupación esclarecer los hechos en resguardo de nuestros principios políticos como partido”, expresó.

Al respecto, Dettoni le pide cautela, pero Pérez replica: “Soy una afiliada involucrada“.

Por otro lado, Andrade también en una conversación con Dettoni le revela que “ya revisé correo y WhatsApp y cosas y no pille nada ‘sospechoso’, ¿qué cosas crees que debería revisar en detalle o tener cuidado?”.

En esa línea, el exsecretario de RD le responde: “Lo que tienes que tener en cuenta es que eventualmente les pueden pedir la entrega voluntaria de computadores y teléfonos, así como el alzamiento del secreto bancario. Y también pueden pedir la incautación forzosa. Por otro lado, y todo lo que se pierda o se borre levanta sospechas, como el caso del celular de Pradenas”.

“Buscarán cualquier referencia a un beneficio para el funcionario o un tercero para que se realice el convenio, y tráfico de influencia”. Tras ello, Andrade contesta: “no hay nada de eso“.