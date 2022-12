El último informe del Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional alertó sobre el aumento en el decomiso y venta de drogas, entre ellas destacan Ketamina y éxtasis, mientras en primer lugar se mantiene la marihuana como la droga más consumida en el país.

Uno de los datos relevantes que expone el informe del Ministerio Público, es el aumento del mercado de drogas sintéticas y una expansión del crimen organizado. “El aumento de la incautación de Ketamina de 130 kilos a 276 kilos este año, el fenómeno del tussi, las pastillas de éxtasis, más de 500 mil pastillas y más de 320 kilos de MDA fueron incautados en distintas operaciones en la Fiscalía de Tarapacá” , señaló el director de Unidad de Drogas de la Fiscalía, Luis Toledo.

La marihuana sigue siendo la droga más consumida en Chile, pero a su vez ha aumentado la comercialización y consumo de éxtasis, mercurio y Ketamina para preparar o “cocinar” el tussi, es una sustancia de origen sintética creada en Estados Unidos de alto costo, conocida como “cocaína rosa” o “cocaína vip”, pero el tratamiento en Chile es distinto y genera mayor adicción.

Por otra parte, han aumentado los homicidios en el país principalmente ligados al crimen organizado, a pesar de la disminución de los asesinatos en las cárceles esto se explica por el interés de las organizaciones criminales por controlar la vida interna al interior de los penales y realizar su trabajo estratégico en los penales.

Según datos proporcionados por Gendarmería al analizar estos últimos cuatro años se constató que durante el 2019 se realizaron 42 homicidios al interior de los recintos penales, la cifra más alarmante es en el año de la pandemia (2020), en el cual incrementaron a 61, luego en el 2021 se realizaron 49 y lo que va en este 2022 se han registrado 7.

Ante este contexto en las cárceles el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, explicó que “lo primero que podemos definir es que tienen mucho más armamento y acceso a la tecnología, acceso a dinero y a redes territoriales nacionales e internacionales que hacen de que su capacidad de ataque, poder de fuego y planificación sea mayor a lo que había antiguamente”.

En esa misma idea, el ex ministro del Interior del Interior, Jorge Burgos, agregó: “Busca penetrar en la sociedad, en el mundo público y privado va creando ciertas protecciones en ciertos sectores. Si nosotros no anticipamos eso y no creamos buena inteligencia, creo que cometemos un error”.

Además, el informe reveló que las redes del narcotráfico ha llegado a parques nacionales y en zonas rurales pertenecientes a pueblos originarios.

Otra de las preocupaciones que expuso el Ministerio Público es el peligro que corren los persecutores de delitos relacionados al crimen organizado y narcotráfico, debido a la situación crítica en Latinoamérica. “El crimen organizado en nuestro país ha ido avanzando en forma clara y evidente, las amenazas a los persecutores penales es una realidad que no podemos dejar de lado”.

Actualmente, en el congreso se podría proporcionar una parte de la Ley de Presupuesto 2023 para enfrentar el crimen organizado. “Hicimos un esfuerzo importante para poder concentrar los esfuerzos y espero que empiece arrojar buenos resultados”, destacó el diputado PPD, Raúl Soto.