Gracias a las vacaciones de invierno de los escolares ha habido una importante y notoria disminución en las enfermedades respiratorias, sobre todo del virus sincicial. No obstante, las autoridades han manifestado su preocupación ante la circulación del virus de la influenza. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, comentó: “Habiendo ya superado el peor momento de la crisis de virus respiratorio infantil, estamos en una situación expectante respecto de lo que pase con los adultos. Se ha mencionado que tuvimos un brote temprano de influenza estacional, sin embargo, no estamos seguros de que no pueda haber un segundo brote”.