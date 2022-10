El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) compartió este martes cifras respecto a la situación actual de las acciones legales que interpuso por violencia estatal. Esto, en el marco del tercer aniversario del estallido social que se originó el 18 de octubre de 2019.

En total, el organismo presentó 3.151 querellas, ingresó 27 recursos de amparo por violencia innecesaria, torturas, apremios ilegítimos y muertes por acción estatal.

Lee también: Macaya: “No puede ser gratuito que el presidente califique que carabineros violentaron sexualmente durante el estallido”

De ellas, 2.879 no tienen personas formalizadas. Lo que se traduce en que en el 91% de las causas los eventuales responsables no han sido identificados o bien, no han concurrido ante la justicia.

Consuelo Contreras, directora del INDH, explicó que se trata de las cifras más graves respecto a violación de derechos humanos desde el regreso de la democracia en el país.

“De lo que podemos decir, en materia de reparación, es que es urgente que el Gobierno llame y nombre una comisión calificadora de víctimas, y rehabilitar las lesiones físicas o psicológicas que mantienen hasta hoy”, puntualizó Contreras.

Víctimas representadas por el INDH: