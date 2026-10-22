Indemnizaciones por hasta $13 mil millones: Corte Suprema deberá definir montos que se pagarán a familias de 81 muertos en incendio en cárcel de San Miguel

La Corte Suprema deberá resolver el futuro de las indemnizaciones por más de $13 mil millones establecidas para familiares de las 81 víctimas del incendio de la cárcel de San Miguel, ocurrido el 8 de diciembre de 2010.

De acuerdo con lo informado por Radio Biobío, los montos fueron fijados en julio de 2024 por la Corte de Apelaciones de Santiago, que aumentó las compensaciones inicialmente determinadas por el 7° Juzgado Civil de Santiago. La resolución beneficia a más de 300 familiares de los fallecidos, además de 13 sobrevivientes que sufrieron lesiones.

El tribunal de alzada elevó las indemnizaciones desde cerca de $3.800 millones a más de $13 mil millones. Para padres, hijos y parejas que acreditaron su vínculo afectivo, los montos pasaron de $30 millones a $80 millones, mientras que para los hermanos aumentaron de $5 millones a $25 millones.

La Corte justificó el incremento por considerar que las sumas anteriores eran insuficientes para compensar los daños sufridos por los familiares. También reconoció el derecho a indemnización de otras 18 personas y cuatro convivientes que inicialmente habían quedado excluidas.

Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) recurrió a la Corte Suprema para solicitar el rechazo de la demanda. Entre sus argumentos, sostuvo que las condiciones del recinto penitenciario respondían a decisiones presupuestarias y que el incendio fue iniciado por los propios internos.

Las familias también presentaron recursos para cuestionar los montos establecidos. Algunos de sus representantes alegan que se descartaron indebidamente informes psicológicos que acreditaban los daños sufridos por los demandantes.

La causa permanece pendiente ante la Tercera Sala de la Corte Suprema, que ha postergado reiteradamente su revisión. El máximo tribunal deberá determinar si mantiene, modifica o anula las indemnizaciones.

La tragedia ocurrió durante la madrugada del 8 de diciembre de 2010, cuando una pelea entre internos derivó en un incendio que provocó la muerte de 81 reclusos por asfixia. En la investigación penal fueron llevados a juicio ocho funcionarios de Gendarmería, quienes resultaron absueltos en 2014.