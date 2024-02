“No había una persona experta que dijera a qué lugar ir”, “la gente necesitaba una dirección, no sabía qué hacer”, “todos arrancaban por donde pensaban que podían escaparse y salvarse”. Estos son algunos relatos de las personas que sobrevivieron al incendio forestal del pasado viernes en la Región de Valparaíso, en sus testimonios coinciden, que pese a que recibieron el Sistema Alerta de Emergencia (SAE) para evacuar de la zona de riesgo, no sabían dónde transitar para protegerse de las llamas.