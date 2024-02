El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en las comunas de La Estrella y Navidad, en la Región de O’Higgins, ante la propagación de incendios forestales que se mantienen en combate desde la jornada de ayer.

Hasta el momento, se estima que más de 1.400 hectáreas han sido consumidas por el fuego en ambas localidades.

Sin embargo, el foco de preocupación es el incendio denominado “La Aguada”, en La Estrella, que experimentó una reactivación durante el día y ha desencadenado una intensa respuesta por parte de equipos de Conaf y Bomberos.

Según el delegado presidencial de la región, Fabio López, aunque el incendio se encuentra contenido en varios sectores, aún no ha sido controlado por completo.

La situación ha afectado a 27 viviendas hasta el momento.

“El Ten Tanker ya está en la quinta descarga en el sector y a eso se suma a los distintos medios aéreos; dos helicópteros y las aeronaves menores y, por cierto, los recursos de Bomberos, que agradezco mucho la labor que están realizando y también las brigadas de Conaf”, añadió.

López expresó su inquietud respecto a la constante reactivación del siniestro, atribuyendo la complejidad del combate a cambios en la geografía del área, con la incorporación de nuevas viviendas en comparación con años anteriores.

“Van más de veinte incendios en lo que va de esta temporada en este sector, lo que no deja de llamar la atención. Este es un sector de lomas muy plano, hay mucha parcelación y ahí el problema (…) hay algunas parcelas donde la vegetación está casi llegando a las ventanas y eso finalmente dificulta cuando existen estos este tipo de incendio que son denominados incendios de fase”, explicó.

Informó que “el combate esos incendios es muy complejo, porque hace cinco años esto solamente era pastizal y matorral. Hoy día tenemos viviendas y, por lo tanto, en unas pocas hectáreas se pueden quemar fácilmente 5 o 10 casas“.

Asimismo, confirmó que equipos municipales están llevando a cabo un catastro para evaluar el alcance de las viviendas afectadas.

“Luego viene la alcaldesa y sus equipos. Nos vamos a reunir en este puesto de mando para saber cómo va y qué podemos ayudar, como lo hicimos en la mañana en la comuna de Navidad, en donde rápidamente se levantaron varios informes alfa, se pidieron ocho viviendas de emergencia”.

Llamado a no hacer turismo de emergencia

La autoridad también hizo un llamado a la comunidad a evitar el “turismo de emergencia”, instando a no acercarse a la zona afectada, ya que podría obstaculizar las operaciones de emergencia y representar un riesgo adicional.

Además, destacó la importancia de la conciencia y responsabilidad ciudadana, pidiendo no hacer actividades que puedan desencadenar incendios.

Se debe “evitar el trabajo con máquinas soldadoras. Lo más probable es que no haya intencionalidad, pero sí negligencia y negligencia culposa. La verdad es que la cantidad de recursos que está invirtiendo el Estado no es menor. En promedio, son $500 millones por día, eso no resiste ningún análisis”, detalló López.

Por último, el delegado informó que los albergues en Navidad y La Estrella están operativos para brindar apoyo a aquellos afectados por la emergencia.