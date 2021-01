Pasadas las 07:00 horas de este sábado se dio la alerta por un gran incendio que afecta las dependencias del Hospital San Borja Arriarán, en la comuna de Santiago Centro.

La Seremi de Salud Metropolitana informó que se activaron protocolos de evacuación interna. Además, indicaron que los pacientes del recinto serán trasladados al Hospital Barros Luco, Hospital Metropolitano, Clínica Madre e Hijo y Clínica Juan Pablo II.

Pasadas las 09:30 horas, el ministro de Salud, Enrique Paris, y el titular del Interior, Rodrigo Delgado, realizaron un punto de prensa para informar sobre la situación actual del siniestro.

“El incendio comenzó en una zona donde no hay paciente, en una zona administrativa y donde hay material como bodega. Por lo tanto no hay ningún paciente que haya sido herido o fallecido. No es verdad que vayan a fallecer pacientes“, indicó Paris.

El secretario de Estado hizo un llamado a la calma y valoró el trabajo de Bomberos. “Nadie ha muerto, todos los traslados han sido con mucha calma”, recalcó.

Además, detalló que 27 pacientes en situación crítica a causa de COVID-19 fueron trasladados a la Posta Central: “Han sido trasladado con camillas con ventiladores portátiles. (También) han sido trasladado un niño y tres pacientes más que estaban en menos situación crítica”.

Asimismo, señaló que “sólo quedan 14 pacientes para ser trasladados de zonas críticas” y aseguró que “vamos a mejorar al máximo la comunicación con familiares”.