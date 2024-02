En Chile, el 58% de los niños, niñas y adolescentes obtiene su primer celular con internet antes de los 10 años de edad. Esto según el estudio Kids Online.

El problema es cuando estos aparatos irrumpen en la sala de clases. Se estima que son 20 minutos el tiempo que tarda un estudiante en recuperar la atención cada vez que le llega una notificación cuando está en el aula.

Por eso, la idea de prohibir los celulares en este espacio ha tomado fuerza. Algunos países ya han hecho efectiva la idea.

Francia fue pionero en Europa, aprobando la medida en 2018, seguido de Finlandia, Suecia, Grecia e Italia, que dejan la prohibición en mano de los profesores. Países Bajos y Nueva Zelandia se sumaron recientemente y en Chile ya hay un proyecto de ley.

Pero, ¿cuál es el efecto que generan las pantallas en los más pequeños?

“El jefe del cerebro se ubica justo detrás de la frente y la naturaleza es tan sabia que nos regala 25 largos años para conectar neuronas en el jefe, porque la idea es tener un jefe inteligente, lleno de neuronas conectadas que el día de mañana me permita pensar antes de hablar y pensar antes de actuar”, dijo a CNN Chile, Carolina Pérez Stephens, educadora de párvulos UC.

“Yo puedo querer hacer muchas cosas, pero no las hago porque me autorregulo. Y eso, lamentablemente gracias a las pantallas interactivas, juegos de video y redes sociales, es tanto el placer que sienten los niños que no les llega sangre a la corteza prefrontal y si no le llega sangre, las neuronas no se conectan“, agregó.

En ese sentido, explicó que “obviamente, uno les va a enseñando a los niños a autoregularse toda la vida, pero no le puedo exigir que tenga un aparato que está diseñado para generar adicción y que está diseñado para que no se pueda autoregular y más encima, tiene un cerebro inmaduro en la parte de la autoregulación”.

Según un informe de PISA, el 51% de los estudiantes se distrae usando dispositivos digitales. Por eso, expertos enfatizan en que la prohibición de las pantallas puede ser el camino.

“Yo soy un ferviente creyente de que los colegios que incorporan tolerancia cero, generan un cambio radical en la forma en que se vinculan. El niño que está hiperestimulado a través de las pantallas, se aísla, está solo“, subrayó Arnaldo Canales, de la Fundación Liderazgo Chile.

“La primera enfermedad que hoy día tenemos en el Siglo XXI es la ansiedad, pero además de eso está vinculado a la soledad. Jóvenes y niños que están hiperconectados, pero están en su casa aislados”, añadió.

“Igual como se hizo con los cigarrillos, este es un ambiente libre de humo, este es un ambiente libre de celulares y eso también le da un cierto carácter como de que hay algo que no está bien de tener el teléfono ahí. Los cigarros producen adicción y son tóxicos y los celulares, el exceso de uso de los celulares también produce adicción”, expresó Jacqueline Deutsch, cofundadora de la Fundación Yo Quiero Estar.

La duda está en cómo los profesores puedan afrontar el desafío de regular las pantallas. Una meta que requiere del esfuerzo y apoyo del establecimiento educacional, pero también de la familia.

Pero, ¿cómo prohibir un aparato que está diseñado para mantener nuestra atención?

“Si tú le diste un teléfono a un niño estable hasta los 8 años, tú se lo quitas y no hay ningún problema, el niño va a ir a buscar una pelota y se irá a jugar. Pero, si tiene entre 9 y 12 años, los umbrales de placer están seteados más alto, por lo tanto, si tú se lo quitas, el niño te va a alegar por un mes y se demora un mes en que su cerebro se reinicie”, expresó Pérez.

“De 13 años en adelante, la mayoría de los psiquiatras dice que usted no lo haga si no es con terapia psiquiátrica. Y hoy día, salvo contadas excepciones, yo no conozco clínicas psiquiátricas especializadas en rehabilitación a las pantallas. (…) En general, los psiquiatras norteamericanos dicen que el nivel de rehabilitación es 7 de 10. ¿y esos tres que sobran, qué vas a hacer tú con ellos? Entonces, por eso hay que cuidar la infancia”, zanjó.

Una legislación que aún está pendiente en nuestro país, pero que ya algunos establecimientos escolares han empezado a implementar. Una tarea no fácil considerando que las pantallas se encuentran en todos lados, más aún luego de la pandemia.

Informe de Magdalena Fuenzalida, CNN Chile.