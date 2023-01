Hace algunos días, el presidente Gabriel Boric anunció el proyecto “Tren Santiago-Valparaíso” que conectará la Región Metropolitana con la de Valparaíso y contempla una inversión de US$ 1.320 millones.

El trazado pasará por Batuco, Til Til, Llay-Llay, La Calera, Limache y Viña del Mar. Además, contará con dos tramos, Quinta Normal – Limache y Limache – El Salto, recorriendo un total de 172 kilómetros.

La noticia ha sido criticada por algunos sectores políticos. Sin embargo, alcaldes y habitantes de las localidades involucradas ven con optimismo el proyecto, ya que aseguran que acarreará una serie de beneficios.

“Hoy pensar solamente en el origen y el fin, obviando lo que hay entremedio, es un gran error, es invisibilizar a cientos de comunidades, a miles de vecinos y vecinas, que también tienen derecho a la conectividad”, sostuvo Luis Valenzuela, alcalde de Til Til.

El jefe comunal afirmó que “para todos los servicios hay que viajar hacia la ciudad (…) Hoy los vecinos de Til Til se demoran dos o tres horas en llegar a Santiago, es decir, están invirtiendo entre cuatro a seis horas para ir a trabajar, estudiar o buscar un servicio y eso no es calidad de vida“.

Para llegar a la comuna no hay más alternativas que adecuarse a los complejos horarios o viajar en un vehículo particular. “Me demoro más en el viaje que en lo que voy a hacer (…) Cuando yo viajo Santiago es algo de una semana para otra”, señaló Silvia, una vecina del sector.

Esta misma situación ocurre en Llay Llay. Han pasado casi tres décadas desde que el tren abandonó la comuna y los problemas de conectividad que dejó su ida con el gran Santiago y Valparaíso saltan a relucir inmediatamente al conversar con algunos de sus habitantes.

“Yo creo que va a ser una comodidad para todos, si vamos a tener más cerca Santiago, Valparaíso para poder viajar y no depender de las vías terrestres que son en este caso la panamericana o la ruta 68″, aseguró Mateo, residente de la localidad a CNN Chile.

Edgardo González, alcalde de Llay Llay, manifestó que “sentíamos esa postergación, ese habernos dejado de lado en la década del ’90, cuando el tren de pasajeros dejó de recorrer y ahí la barrera artificial que se instaló con el peaje de Las Vegas fue mermando el desarrollo económico y social de la comuna y la época de esplendor que tuvo se fue quedando atrás“.

La antigua estación está deshabitada actualmente, pero el jefe comunal ya mira hacia el futuro. “La esperanza es que pueda convivir, por un lado, nuestro centro cultural (…), pero además también el funcionamiento del transporte público, que puedan coincidir y paralelamente vivir“, dijo.