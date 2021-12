El ex ministro de Hacienda se refirió al apoyo que le entregó su partido a la candidatura de José Antonio Kast. "Soy muy respetuoso de quienes lo apoyaron, no pretendo darle clases de moral a nadie", afirmó. Respecto a su postura personal previa a las elecciones expresó que "así como no apoyé a Boric, tampoco apoyé a Kast"