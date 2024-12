Identifican a última víctima del megaincendio de Viña del Mar: Se había quedado cuidando a sus mascotas

Erick Maggio fue la persona 136 en ser identificada como víctima fatal del siniestro que dejó miles de personas afectadas en febrero pasado.

La Fiscalía, junto al Servicio Médico Legal, logró identificar a la última de las 136 víctimas del megaincendio que afectó a Viña del Mar en febrero pasado.

Se trata de Erick Maggio (48 años, ayudante de conductor de buses), quien perdió la vida el pasado 2 de febrero en su casa de calle Millaray, en Villa Independencia.

Cómo identificaron a la última víctima del megaincendio de Viña del Mar

De acuerdo a los relatos consignados por sus vecinos en El Mercurio, el día del incendio, Maggio les dijo “no, no, yo no me voy. Me quedo con mi perro y con mi gato. Váyanse nomás y que sea lo que Dios quiera“.

Su primo, Jorge Cisternas, señaló que Erick “no quiso escapar. Se quedó mojando la casa y después ya se encerró con sus mascotas y no salió“.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudio Perivancich, detalló que “el análisis de antecedentes dentales finalmente nos acerca al grado de certeza científico y técnico, que nos permitió dar lugar a la solicitud del Servicio Médico Legal en que nos proponen una identificación y nosotros autorizamos la entrega”.