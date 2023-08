La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, emplazó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a propósito de las nuevas evasiones convocadas por estudiantes debido al alza del transporte público.

¿Qué dijo Gloria Hutt?

En conversación con Radio Infinita, Hutt se refirió a los dichos de Cataldo, quien sostuvo que las nuevas acciones se dan en un “contexto muy distinto” que los de las movilizaciones del 2019.



“No estoy justificando la evasión del Metro, pero el contexto es importante para entender este fenómeno. (…) En 2019 había un escenario y hoy hay otro. Había declaraciones de autoridades que fueron muy jodidas”, dijo el secretario de Estado a Radio Concierto.

Respecto a estos dichos, Hutt afirmó que no ve un escenario “radicalmente distinto”: “Depende de lo que uno considere como referencia, porque en gran medida se atribuía esa reacción (la evasión a problemas no resueltos, especialmente en derechos sociales, y en ese contexto, ha cambiado que el Gobierno es otro, pero esos problemas no se han resuelto“.

“Espero que Cataldo, que en ese momento felicitó a los que evadían, ahora estando él a cargo y con la posibilidad de influir en esos comportamientos, tome conciencia del daño que producen”, sostuvo la timonel de Evópoli, quien agregó que las últimas evasiones “son tan condenables como fue antes“, ya que “son acciones que perjudican a la mayoría de las personas”.