Hace casi exactamente un año, en mayo del 2020, Humberto Maturana concedió una entrevista telemática a CNN Chile, donde conversó sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre el ser humano, pero también del escenario en que se encontraba el país tras el estallido social.

El Premio Nacional de Ciencias, quien murió este jueves a los 92 años, habló en la conversación sobre cómo recuperar la confianza en el otro, luego de una ruptura entre la sociedad y sus autoridades.

“El llamado estallido social fue una queja por no ser visto. Porque el Estado no estaba cumpliendo con el compromiso fundamental de ocuparse por el bienestar de toda la comunidad. Y esto tiene que ver con el trasfondo de esta cultura centrada en la competencia”.

Junto a lo anterior, destacó que “lograr que se agote esta epidemia exige que recuperemos la honestidad, tenemos que respetarnos para poder confiar que no estamos compitiendo. Cuando decimos que queremos ser democráticos, esa es la esencia de la democracia: el deseo de convivir en la honestidad, en el mutuo respeto, en un proyecto de convivencia en el cual se conserva el bien común“.

También cuestionó el rol de las ideologías, entendiendo su dimensión de sistema de creencias que no entrega espacio a reflexionar sobre ellas mismas: “Las ideologías no te permiten reflexionar. El problema con las ideologías es que son sistemas de creencias fundamentalistas. Tienes ciertas premisas y no estás dispuesto a reflexionar sobre ellas. Pero si queremos convivir en la honestidad tenemos que ser capaces de reflexionar sobre cualquier cosa, para encontrar qué es lo oportuno para lo que estamos viviendo, por ejemplo, en este caso”.

“Hay que agregar que esta pandemia es una oportunidad reflexiva. Aparece la oportunidad de hacer esta reflexión que estamos haciendo ahora, es una oportunidad para encontrarnos en un proyecto común. Porque acordar mantener ciertas distancias y ciertas precauciones para evitar contagios, es un proyecto común”, expresó el autor de Autopoiesis y cognición: La realización de lo vivo (1980).

Finalmente, advirtió que “cuando se acaba la dictadura o el gobierno militar, y decimos que entramos a la democracia, entramos al deseo de la democracia a través de las elecciones, pero no a través del entendimiento de la naturaleza psíquica y sicológica de la democracia. Porque seguimos compitiendo, seguimos buscando modos de apropiarnos de algo para ser mejor que los otros o enriquecernos”.