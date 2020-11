El senador Francisco Huenchumilla (DC) decidió desistir de presentarse a las primarias presidenciales de su partido luego que el consejo nacional de la colectividad desestimara su propuesta de realizarlas en marzo.

Según consigna La Tercera, las primarias fueron fijadas finalmente para el 17 de enero, fecha rechazada por Huenchumilla, quien considera que “no están dadas las condiciones”, debido a la situación sanitaria por el coronavirus.

“Con mucho esfuerzo hicimos positivamente el plebiscito, vamos a ver cómo funcionan las primarias legales el 29 de noviembre y es muy difícil organizar primarias voluntarias del propio partido en los próximos dos meses. En esas condiciones, he tomado la decisión de no participar, es una decisión que tenía tomada de antes y la sigo manteniendo”, argumentó el parlamentario en conversación con el citado medio.

Huenchumilla explicó que “como esto se define en enero, yo no participo. En esto no tengo ninguna duda, si el partido tomó esa decisión, bueno, la respeto, no la comparto, pero la respeto y no participo”.

Sin embargo, quien sí podría participar es el diputado Iván Flores, quien habría estado esperando la definición del consejo para tomar la decisión de entrar a la carrera presidencial.

Flores se sumaría, si así lo confirma, a la senadora Ximena Rincón y al ex ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga.