La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, denunció que el Hospital Metropolitano, ubicado en la comuna de Providencia, sufrirá el cierre del 50% de sus camas debido al inicio de obras para construir nuevos estacionamientos del mall Costanera Center.

Acompañada de organizaciones de pacientes y trabajadores del área de salud, la represente del gremio dijo que “hemos querido venir a denunciar el cierre del 50% de las camas del Hospital Metropolitano, un hospital abocado mayoritariamente a patología por COVID-19, por la construcción del inicio de obras de estacionamiento del mall Costanera Center”.

“Nos parece que no es momento oportuno. Solicitamos a todas las autoridades y también a la empresa, buscar alternativas para no impactar en este hospital, como también fuentes de financiamiento que no vengan de la salud pública, que ya ha golpeado muy precariamente; y aquí hemos escuchado también cómo a los propios trabajadores de este hospital no se les ha pagado sus honorarios y esperamos que se pueda resolver muy prontamente”, agregó.

Siches también comentó que, como denunciantes, “entendemos que (la obra) no es de resorte municipal, por lo menos señaló la alcaldesa por las propias redes sociales el día de ayer, pero le pedimos a todas las autoridades, al gobernador, a la alcaldesa, al propio presidente de la República. Alguien tiene que lograr incidir para que este proyecto no siga avanzando y tenga un impacto sanitario en los equipos de salud y, finalmente, en nuestros pacientes, como el que va a tener”.

“Creemos que hay que por lo menos montar algún tipo de mesa de trabajo que permita, en primera instancia, sin duda postergar las obras, pero también a futuro sabemos que estas camas siempre van a ser valiosas. Creemos que la habilitación de un centro como este debe estar considerado también dentro de, por ejemplo, los programas presidenciales”, dijo la presidenta del Colmed.

“Todas las camas hoy día son valiosas, hay una cantidad de pacientes, cánceres no diagnosticados, patologías no operadas, que están creciendo y vamos a necesitar todo el apoyo de la unión público-privada para poder hacernos cargo de todo esto, pero sobre todo a nuestra salud pública”, añadió.

Tras ser consultada sobre si las consecuencias de los trabajos ya están afectando al recinto, Siches respondió que “la información que nos ha dado el hospital es que el 1 de octubre se empiezan a materializar, pero ustedes ya han visto que se han iniciado obras por la calle Holanda, hay algunos cierres, pero el impacto de la obra completa es mucho mayor que la que conocemos y vamos a entregar el detalle que ve el impacto sanitario que puede tener en esta torre sanitaria que ya desestimó estas obras en 2016”.

Finalmente, la líder del gremio dijo que “las frases finales (del informe de impacto ambiental) son bien lapidarias. Desaconseja absolutamente por poner en riesgo a los pacientes del hospital, que en ese momento era el Hospital Félix Bulnes, el inicio de las obras por el impacto en polución que supera y pone en riesgo a cada uno de estos pacientes”.

¿Qué dijo el hospital?

A través de un comunicado difundido el martes, el equipo directivo del Hospital Metropolitano informó que “se ha dado inicio al plan de mitigación de las obras realizadas por Cencosud con la construcción del edificio Costanera Center (CC)”.

“Este plan, trazado hace 12 años, incluye intervenir accesos, construcción de estacionamientos subterráneos y salida de vehículos desde CC hacia Av. Holanda, obras que se realizarán por etapas a partir de esta semana”, añaden.

Para proteger a los pacientes y funcionarios de la polución de los trabajos, continúa el texto, “tenemos que implementar a la brevedad medidas locales de mitigación, como por ejemplo el sellado de ventanas, reducción del número de pacientes, reasignación de funciones del personal, etc., con el fin de disminuir al máximo el riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud mientras estas obras estén en proceso”.

“En este nuevo contexto, el Hospital Metropolitano disminuirá progresivamente durante el mes de septiembre su capacidad total de camas, pasando de 240 a 107. Esto incluye la disminución de camas críticas en un 80% (122 camas UCI a 24). En forma global, seguiremos funcionando con un 44% de nuestra capacidad”, agregan.

Finalmente, señalan que “la invitación a la red pública es a seguir trabajando juntos y mantener la derivación de pacientes a nuestro hospital, sin embargo, también deberán generarse estrategias para manejo y derivación de pacientes COVID-19 a camas críticas, intermedias y agudas, hasta que logremos restituir nuestra capacidad completa una vez finalizadas las obras que se contempla tengan una duración aproximada de 5 meses a partir de fines de agosto”.

CNN Chile ha intentado comunicarse con Cencosud para tener una versión sobre lo ocurrido, pero aún no ha obtenido respuesta.