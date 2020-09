Este sábado a la medianoche se producirá un nuevo cambio de hora en Chile, en donde el país pasará del actual horario de invierno al de verano, salvo en la Región de Magallanes.

De esta forma, toda la población en el territorio chileno continental (salvo en Magallanes) deberá adelantar sus relojes en 60 minutos a las 24:00 horas de hoy. En Rapa Nui y las islas Salas y Gómez, se producirá a las 22:00 horas.

En 2018, el gobierno modificó las fechas en que se debe cambiar de hora en nuestro país. De esta forma, el horario de verano regirá por siete meses, entre el primer sábado de septiembre (hoy) y el primer sábado (24:00 horas) de abril de 2021, en donde los relojes volverán a retrasarse 60 minutos.

Por su parte, Magallanes se mantendrá sin cambios, ya que en el mismo decreto se estableció que esta zona del país permanecerá en el horario de verano hasta el 2022.

¿Cómo nos afectará el cambio de hora por la pandemia?

En conversación con CHV Noticias y CNN Chile, el doctor en neurociencia y neurobiólogo de la Universidad de Valparaíso, John Ewer, sostuvo que “de una manera indirecta” el actual contexto sanitario tiene consecuencias al momento de dormir y se verá aumentado por este nuevo horario.

“Este cambio de horario va a generar una deuda de sueño aún mayor a la que ya tenemos. Con esta pandemia los chilenos tenemos una deuda de sueño aumentada, porque estamos ansiosos, vemos televisión hasta más tarde y esa luz azul de las pantallas atrasan nuestra entrada al sueño”, afirmó.

“La pérdida de sueño tiene consecuencias grandes, no sólo que uno está más malas pulgas, no se puede concentrar, se olvida de las cosas y no aprende bien, sino que también afecta a tu salud”, agregó Ewer.