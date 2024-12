H&M deberá indemnizar a diputada Camila Flores: Parlamentaria había invocado la Ley Zamudio por discriminación

La Corte de Santiago además determinó que la tienda deberá pagar una multa de casi $7 millones por la situación que vivió la parlamentaria en 2019.

La Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor de la diputada Camila Flores (RN) luego de acusar que vivió una situación de discriminación al interior de una tienda H&M en Vitacura.

El hecho ocurrió en 2019, cuando la parlamentaria denunció que se le negó la atención y que fue expulsada de la tienda en Casa Costanera. El hecho además quedó registrado en un video que se viralizó en la época.

De acuerdo a lo revelado por El Mercurio, Flores denunció la situación ante el Juzgado de Policía Local de Vitacura por una eventual discriminación en el marco de la Ley Zamudio.

H&M y la compensanción que deberá pagar a Camila Flores

En diálogo con el citado medio, la diputada señaló que “recuerdo que me probé la ropa y cuando llegué a la caja y la vendedora me dijo ‘yo no atiendo fachos y menos pacos‘, yo quedé helada. No supe qué hacer. Estaba con mi marido y él sacó el teléfono y empezó a grabar la situación. Llamaron a una jefa de tienda y, obviamente, se puso del lado de los vendedores y nos dijo que los trabajadores actuaron bajo los protocolos”.

“Nos fuimos e inicié de inmediato el proceso e invoqué la Ley Zamudio. La demanda civil que hice falló a favor de la tienda y yo apelé, y finalmente, con la apelación, se revirtió el fallo de primera instancia”, relató ella.

Según el fallo -al que tuvo acceso CNN Chile– se indica que, junto con revocar la sentencia de primera instancia, “se acoge la denuncia infraccional deducida (…) y se condena a la denunciada a pagar multa a beneficio fiscal equivalente a cien Unidades Tributarias Mensuales“. Dicha cifra equivale aproximadamente a una multa de $6.700.000 respecto al cambio de hoy.

Además, se detalló que respecto a la acción civil, “téngase por reservada a las partes el derecho de discutir esta cuestión en la ejecución del fallo o en otro juicio diverso”. De esta forma, tanto Flores como la tienda deberán acordar la cifra con la que se le indemnizará.