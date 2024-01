Este miércoles, la diputada Carmen Hertz (PC) aclaró que devolvió la joya Swarovski comprada por la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, con dinero municipal.

En sus redes sociales, la parlamentaria explicó que recibió el elemento como regalo en junio del 2018. “Fue devuelto en la oficina de parte de dicha municipalidad“, escribió.

Durante esta jornada, la Fiscalía reveló el destino de los polémicos 1.000 collares Swarovski comprados con dineros públicos por la exalcaldesa de Maipú durante su gestión.

La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, detalló que las joyas fueron entregadas a diversas autoridades, diputados y exministros, además de diversas figuras públicas. Según la persecutora, muchos de los involucrados devolvieron el regalo.

“Le llegaron a diputados y ministros de Estado, muchos de los cuales consideraron indebida esta situación y los enviaron de vuelta. Entre ellos se encuentra la diputada Carmen Hertz, por ejemplo, quien dice que por su cumpleaños recibió de regalo este collar”, agregó.

Encina señaló que testigos de la alcaldía declararon que los collares fueron entregados directamente a la exalcaldesa, quien “los guardaba en una caja fuerte en el interior de su oficina. Esos collares, ella los distribuía de la forma en que estimaba conveniente”.

Tras conocerse estos hechos, la diputada Hertz recurrió a sus redes sociales para aclarar la situación. “La cadena, no collar, terminado en una estrella con puntas (al parecer marca Swarovski) me fue enviada vía correo por la alcaldesa de Maipú el día 20 de junio de 2018“, mencionó.

De acuerdo con la parlamentaria, la entrega de este elemento quedó “registrado en la plataforma del lobby, a pesar de no ser obligatorio porque el monto era muy inferior a lo que obliga el reglamento. Asimismo, fue devuelto en la oficina de parte de dicha municipalidad“.

