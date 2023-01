“Estos huevones quieren volar igual”. Este es parte de uno de los mensajes que el cabo primero y técnico del equipo de mantenimiento del avión Lockheed Hércules C-130 Sergio Romero le envío al mecánico eléctrico, cabo y funcionario de la Fuerza Aérea (FACh) Cristián Gamboa cuando le comentó sobre un desperfecto en la aeronave previo al vuelo que terminó con el accidente ftal cuando se dirigía a la Antártica.

Según Biobiochile.cl, en los testimonios que forman parte del expediente judicial que está a cargo de la Fiscalía Regional de Magallanes, hay reportes de dos tripulantes fallecidos que antes de despegar alertaron sobre desperfectos en el avión. En el accidente murieron 38 personas.

Los relatos

En su declaración de marzo de 2021, Gamboa relató que Romero “era parte del dique de Mantenimiento. Se comunicó conmigo vía WhatsApp mediante mensaje de texto, solicitándome asesoramiento por una falla que involucraba a los indicadores de cantidad de combustible N° 1 y 4, los cuales presentaban oscilaciones de indicación”.

Su respuesta fue que la aeronave no podía continuar su operación, basándose en el manual de mantenimiento. Posteriormente, “le expresé que notificara a las personas correspondientes sobre esta situación, es decir, al inspector de mantenimiento a cargo del dique de Mantenimiento. Me respondió que ya había notificado”.

Fue así como Romero le solicitó asesoría para buscar alguna solución al desperfecto, pero “cuando iba a comenzar la inspección, aún en videollamada, se escucha que le dicen que no continuara con la inspección, ya que era el momento de preparar el vuelo”.

En ese momento, continuaron la conversación a través de mensajes de texto de la aplicación: “Le reitero que el avión no puede operar con los dos indicadores inoperativos (…) ante lo cual él me responde: ‘Ya informé, pero estos huevones quieren volar igual. Voy a estudiar durante el vuelo y te llamo cuando regrese’”.

El medio citado también destaca el mensaje que el cabo primero Leandro Torti le envío a su familia minutos antes del vuelo, y que fue dado a conocer por Chilevisión: “Ahora que llegué hay como un problema en el avión, así que no pudimos despegar. Ahora estamos viendo… bueno, hay un problema mío, pero lo malo es que no tengo repuestos, así que va a haber que pedirlo a Santiago”.

Al respecto, al funcionario se le dijo que no había repuestos, misma afirmación que recibió el también fallecido sargento primero Francisco Aguirre.

Matías Gálvez, cabo primero y eléctrico aéreo del Grupo de Mantenimiento 52, declaró en febrero de 2021 que Torti escribió en el chat de WhatsApp. “El mensaje decía: ‘Alguien me puede revisar si hay oil cooler flap, porfa. Que este vago se partió’. Yo busqué en el sistema (…) Se le responde que no hay. El último mensaje del cabo Torti fue ‘ah ya, entonces no hay’”.

El reportaje también destaca el testimonio de la cabo segundo Estefany Pino, quien no viajó por un cambio de decisión a último momento, pero sí que dio cuenta en su testimonio de abril de 2021 que luego de la falla en el oil cooler flap del avión, se decidió que este operaría de forma manual.

“En el chat de la tripulación del avión se comenzó a hablar de los trabajos de mantenimiento que se estaban realizando en el avión”, afirmó.

En concreto, desde el medio citado explicaron que se dio cuenta de atrasos en la salida del avión debido al desperfecto, “y porque aún había trabajos en los indicadores de combustible que también presentaban desperfectos”.

Merino Núñez: “No tengo una ninguna hipótesis”

En la declaración de enero de 2020, quien era comandante en jefe de la Fuerza Aérea en ese entonces, Arturo Merino Núñez, le aseguró a la Policía de Investigaciones (PDI) y al fiscal Eugenio Campos: “No, no tengo ninguna hipótesis” de lo ocurrido.

Respecto a mensaje de Torti, Merino sostuvo: “Sabíamos de la existencia de una comunicación de un audio respecto de un miembro de la tripulación por una supuesta falla. Yo no lo he escuchado, pero pareciera ser eléctrica (…) Acto seguido dispuse que ese antecedente haya sido entregado a los investigadores”.

“Me enteré de que la tripulación de apoyo de la misión tomó acciones al respecto (…) habían tenido una falla en Punta Arenas, o llegando a Punta Arenas, del actuador eléctrico del oil cooler flap, el cual estaba inoperativo. Este imprevisto se habría solucionado dejando fija la aleta que permite aumentar el flujo de aire de salida para enfriar el aceite de uno de los motores”, continuó.

Según el medio citado, a juicio de Merino, este sistema es requerido en sistemas de extremo calor, lo que no era el caso de este. Debido a esto, consideró que la decisión adoptada “fue la apropiada”.

El próximo viernes 24 de febrero, los oficiales de la FACh Julio Ojeda, Marcelo Mella, Allan Asenjo y Eduardo Mosqueira serán formalizados por cuasidelito de homicidio con resultado múltiple.

Los dos abogados querellantes Ciro Colombara y Aldo Díaz dijeron al medio citado que “después de conocer en detalle cómo ha funcionado la Fuerza Aérea en los últimos años, y especialmente el Alto Mando, conociendo los antecedentes de esta investigación, tenemos certeza absoluta que de haber ido en el avión Hércules un general del Alto Mando, ese avión nunca hubiera despegado”.

Respuesta de la FACh

Finalmente, la Fuerza Aérea expresó al medio que, “consecuente con su actuar para este tipo de materias, no le corresponde (a la institución) referirse a las diligencias y procesos investigativos que está llevando a cabo el fiscal regional de Magallanes y de la Antártica Chilena”.

“Asimismo, la institución hace presente su permanente colaboración con la justicia, en particular con esta investigación, para lo cual ha entregado oportunamente todos los antecedentes solicitados por el citado fiscal, a fin de contribuir a esclarecer los hechos ocurridos el 9 de diciembre de 2019 en el Mar de Drake”, añadió.

“Finalmente, es importante precisar que la Fuerza Aérea se mantiene colaborando con las familias afectadas en los requerimientos de apoyo social, legal, psicológico, entre otros aspectos, de acuerdo con la capacidad y alcance legal que tiene la institución para estos efectos”, sentenció.