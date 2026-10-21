“Hemos tenido un biministro ausente”: Fenabus se declara en estado de alerta por nueva alza del diésel

La Federación Nacional del Transporte Rural, Interurbano, Internacional, Privado, Turismo e Industrial (Fenabus) se declaró en estado de alerta por la nueva alza del diésel confirmada por Enap, de $91,5 por litro, que rige desde este jueves 22 de octubre y es la quinta consecutiva.

El sector opera más de 56.000 buses y minibuses y sostiene más de 140.000 empleos directos. Según el gremio, las empresas deben elegir entre pagar el combustible o cumplir sus compromisos financieros, con US$1.400 millones en leasing en riesgo de morosidad.

“No hemos pedido subsidios por el diésel: hemos pedido medidas concretas para sostener la operación y el empleo formal“, dijo el presidente de Fenabus, Marcos Carter.

En marzo, la federación presentó a Hacienda y Transportes una agenda con financiamiento de urgencia con aval del Estado, vías exclusivas y eliminación de peajes diferenciados, entre otras medidas.

Según el gremio, Hacienda se comprometió a coordinar el seguimiento, pero acusan que a hoy no hay avance y el sector sigue excluido de cualquier medida. “Hemos tenido un biministro ausente ante los problemas de nuestra industria. (…) Si se comprometió, que cumpla”, afirmó Carter.

Fenabus advirtió que, sin medidas, habrá menos frecuencias y pérdida de empleos formales, lo que afectaría a quienes usan el bus para trabajar y estudiar. El gremio reiteró su disposición al diálogo y pidió convocar con urgencia al sector.