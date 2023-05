El líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, envió una carta a forma de entrevista para Radio Universidad de Chile, Radio JGM y revista Doble Espacio, donde abordó la agenda de seguridad, la militarización en La Araucanía y la liberación de los presos políticos mapuches.

Cabe señalar que Llaitul se encuentra en prisión preventiva al interior del Centro Penitenciario del Biobío, hace aproximadamente ocho meses, por los delitos de hurto, usurpación y atentado a la autoridad.

En ese sentido, el líder mapuche sinceró que: “Uno pensaría (…) que un gobierno como el de Gabriel Boric trataría de forma distinta este conflicto, por lo menos de una forma diferente a un gobierno de derecha, pero ha sido todo lo contrario. No tan solo ha dado continuidad a la política neoliberal que ha fracasado durante los últimos 30 años, sino que la ha profundizado”.

Asimismo, mencionó que el Plan Buen Vivir impulsado por el Ejecutivo “es parte de lo mismo”.

“Atacar el conflicto mapuche por la vía de un supuesto desarrollo y establecer mesas de diálogo para legitimar el proceso. No es diferente a lo que intentó hacer Piñera. En lo fundamental, mientras esto ocurre, las forestales redoblan sus ganancias y exportaciones, profundizando el extractivismo y sus consecuencias en nuestro territorio ancestral”, señaló.

“El gobierno está a tiempo de prevenir la escalada del conflicto”

Por otro lado, Llaitul señaló que “jamás hemos descartado una solución política del conflicto“.

“Pero esta solución no puede ser construida por unos pocos desde Santiago. (…) Si existieran espacios de diálogo, deben estar nuestras personas de confianza, no quienes nos impongan, porque estamos hablando entre naciones, no entre amigos o cuotas de poder”, afirmó.

En esa línea, dijo que toda solución debe poner de fondo “una cuestión innegociable para nosotros: La restitución de las tierras antiguas y nuestros derechos fundamentales“.

“Deben hacerse las tratativas necesarias y a todo nivel para tales efectos. Si no es así, el gobierno debe tener claro que el conflicto continuará y puede profundizarse porque las nuevas generaciones mapuche están creciendo con mayores convicciones que nosotros. (…) El Gobierno está a tiempo de prevenir a escalada del conflicto, pero el tiempo se agota y las posibilidades se pierden“, planteó.