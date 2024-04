“No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio de la muerte de un carabinero -y no uno, tres asesinados de forma cruel- el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, esto no fue al azar”.

Con esas palabras reaccionó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, al llegar la mañana de este sábado a la zona de Cañete, donde en la madrugada se produjo el asesinato de tres efectivos de la institución en un atentado.

“No puedo estar más dolido, más triste, con rabia, una rabia profunda. ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos siguen persiguiendo? ¿Por qué nos siguen atacando? ¿Por qué nos siguen generando tanto daño? Si solo lo que hacemos es tratar de contribuir a la paz de este país”, dijo Yáñez, haciendo un emotivo llamado. “Basta ya, ¿hasta cuándo? De una vez por todas lo único que hacemos es luchar por la seguridad de nuestros compatriotas”, agregó.

“Ya mandamos gente, tenemos los mejores equipos acá, trabajando en la investigación y vamos a seguir enviando más personal, porque esto no puede quedar impune. Matar a un carabinero es matar el alma de Chile”, señaló el general director sobre el despliegue.

Yáñez también se explayó sobre el atentado en una entrevista con radio Biobío, donde usó palabras aún más explícitas. “Hoy día la institución se mancha con sangre. Estamos con mucho dolor. Estamos muy, muy afectados”, partió diciendo. “¿Hasta cuándo cresta (sic) siguen matando a los carabineros? ¿Hasta cuándo nos siguen persiguiendo? ¿Hasta cuándo nos siguen creando tanto daño?”, continuó la autoridad.

“Realmente esto es tremendo. Cuando nos preparamos para conmemorar un aniversario, ya con el dolor de haber perdido a uno de los nuestros”, planteó Yáñez, explicando además la gestión que estaban realizando los tres efectivos. “Estos carabineros estaban desplegados en una zona de conflicto, en una zona compleja, pero no dudaron en ir a los llamados que estaban haciendo de que había un disparo en el lugar y terminaron de esta forma”.

“Hoy no tenemos nada que conmemorar. Hoy solamente quiero hacer y pedirle a la gente una reflexión de que así como ayudamos permanentemente a la comunidad, hoy nos ayuden a buscar a estos malnacidos, a estos infames que nos han arrebatado a tres de los nuestros, que le han quitado los padres a tres hijos, a su esposa. Realmente esto es muy injusto”, señaló el general.

Ricardo Yáñez también compartió que las primeras indicaciones apuntan a un ataque premeditado. “Todo da cuenta de que esto no fue casual. No fue casual. A las cero y tantas horas, tres llamadas consecutivas a los centrales de comunicaciones, despachan los vehículos y después llaman para decir que un vehículo nuestro se encontraba en llamas y que hay tres cuerpos, tres, creo, quemados, calcinados. Esto habla de una preparación. Esto no fue algo fortuito. Esto habla realmente de un asesinato cruel, cobarde, que no puede quedar impune”.

El general director culminó señalando que ya está en marcha un despliegue para capturar a los autores del atentado, haciendo un paralelo con el arresto de quienes perpetraron el asesinato de otro efectivo de la institución hace algunos días. “No vamos a dejar nada al azar. Y si tenemos que enviar más gente, vamos a enviar la gente que sea necesaria. Pero lo vamos a buscar. Así como encontramos quienes mataron a Emmanuel (Sánchez), no vamos a descansar hasta que encontremos a los responsables de este crimen”, sentenció Yáñez.