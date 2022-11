Tras la acusación que hizo el ex rector del Internado Nacional Barros Arana (INBA) Gonzalo Saavedra, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, negó que instruyó no aplicar la Ley Aula Segura por los incidentes ocurridos en establecimientos educacionales de la comuna.

Los dichos de la alcaldesa ocurren luego que diputados y personeros de oposición presentaron un requerimiento en la Contraloría General de la República (CGR) contra la jefa comunal acusando incumplimiento y potencial abandono de deberes.

¿Qué dijo Hassler?

Al respecto, la alcaldesa Hassler sostuvo que “en el municipio de Santiago se están aplicando las distintas normativas vigentes para poder abordar un problema que se arrastra por muchos años. De hecho, se arrastra específicamente de la gestión que tuvieron personal del mismo partido que hoy día presentan esta acusación en Contraloría”.

En ese sentido, la jefa comunal aseguró que “se están aplicando los reglamentos internos de convivencia escolar y los procesos que contiene la normativa, y que se hace a través de los directores y directoras”.

“Junto con los procesos que son sancionatorios, también estamos trabajando en todos los temas de fondo”, agregó. “En poder recomponer relaciones después de que durante los años anteriores se quebraran muchas relaciones al interior de las comunidades educativas, y en ello poco ayudó el actuar que tuvo el expresidente Piñera y el exalcalde Alessandri, justamente colegas de quienes hoy día presentan esta acusación”, continuó.

Finalmente, la alcaldesa afirmó que “no hay instrucciones en torno a no aplicar la normativa vigente. Solo no hay instrucciones, sino que la práctica da cuenta de más de 570 procedimientos disciplinarios que han sido abiertos a propósito de faltas gravísimas”.