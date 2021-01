(Agencia Uno/CNN Chile) – El ahora ex senador del PPD, Felipe Harboe, realizó este martes su última intervención en el Senado, despidiéndose así del Congreso, tras cinco años como diputado y siete como senador. Ahora busca ser constituyente.

“Este no es un punto final, sino al contrario, es el inicio de un trabajo conjunto que lleve la voz de Ñuble a la Convención Constituyente, así como desde el Senado fuimos capaces de crear la Región de Ñuble, espero también, como lo hemos conversado con muchos amigos y amigas que espero sean parte de la Convención, que desde la Constituyente si lo habitantes del distrito 19 me dan el honor, poder instalar la dignidad no solo de esta sino de todas las regiones consagrando un estado unitario descentralizado”, aseguró.

“No me cabe ninguna duda que en el proceso constituyente deberán establecerse mayores equilibrios de poderes para que este Senado de la República y el Congreso Nacional sean de verdad un poder que permita establecer un mayor equilibrio y mejor equilibrio en la administración del Estado“, enfatizó.

Además, aseguró que “Chile vive hoy un momento particular de su historia. Hombres, mujeres pueblos originarios redactarán -espero decir redactaremos- la nueva forma de organizarnos como sociedad. La que regirá por los próximos 30 o 40 años, condicionando la vida de nuestros hijos e hijas, nietos y nietas”.

También dijo que “por eso es que todos los esfuerzos debemos ponerlos en lograr una mayoría transformadora para esta Convención Constituyente, la que espero reciba a independientes, militantes, toda gente de buena voluntad que esté disponible para constituir una sociedad más inclusiva, más justa, descentralizada moderna y próspera para toda la sociedad“.

Asimismo, entregó los “mejores deseos de éxito para cada uno de ustedes en esta labor parlamentaria que muchas veces es incomprendida y a veces ingrata, pero tremendamente necesaria para el éxito y la estabilidad de la República”.