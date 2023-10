El grupo terrorista Hamás publicó la tarde de este lunes un video de la mujer franco-israelí, de 21 años, nieta de chileno, que fue secuestrada en medio de un festival de música el pasado sábado 14 de octubre, durante el ataque sorpresa perpetrado por la agrupación militar

Se trata de Mia Schem, que apareció en un clip de cerca de un minuto publicado en el Telegram de Hamás, de acuerdo a lo que informó Jerusalem Post.

El video muestra inicialmente a Schem siendo tratada de una herida de bala en su brazo y luego un pequeño testimonio.

“Hola, soy Mia Schem, tengo 21 años y soy de Shoham. Actualmente estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana desde Sderot. Estaba en una fiesta (…), me lastimé gravemente, me operaron el brazo en un hospital -de la Franja de Gaza- durante 3 horas. Me están cuidando, dándome medicinas, todo está bien. Solo pido que me lleven lo antes posible a casa con mis padres, con mis hermanos. Sáquenme de aquí lo antes posible. Por favor“, dijo la joven.

El citado medio no pudo confirmar la fecha en que fue grabado el video de Mía.

En entrevista con CNN Chile, el presidente de la Comunidad Chilena en Israel, Gabriel Colodro, expresó: “se encuentra viva, es lo más importante de todo (…). La verdad es terrible que nos emocionemos con tan poco, pero no deja de ser importante confirmar que está viva y que tenemos posibilidades de devolverla a casa”.

En esa línea, añadió que “todos tenemos mucha confianza en el criterio e inteligencia de la Fuerza de Defensa de Israel. El objetivo principal es traer a los 199 secuestrados de vuelta a casa”.

CNN Chile se contactó también con el abuelo de la joven, quien aseguró que la noticia le trajo mucha tranquilidad a su familia, luego de días marcados por la incertidumbre de no saber su paradero.