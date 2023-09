El pasado 19 de agosto, el escritor y conductor de televisión Pablo Mackenna protagonizó un accidente de tránsito en la comuna de Las Condes mientras conducía en estado de ebriedad.

Tras no respetar un semáforo, Mackenna impactó un taxi conducido por José Miguel Pinto, de 61 años, quien hasta hoy sufre las secuelas. “Sigo choqueado por todo lo pasado”, dijo a Las Últimas Noticias.

“No tengo licencia médica ahora. Los exámenes dicen que estoy bien, pero no me siento así (…). Estoy afectado psicológicamente. He llegado al punto de llorar por todo esto”, agregó.

Pinto sostuvo que el día del accidente el escritor no le prestó asistencia y que solo después, tras recuperar la conciencia, supo que se trataba de Pablo Mackenna. “No prestó ayuda en ningún instante“.

“No tengo lesiones en los huesos, solo lesiones internas. La mayor parte del golpe fue con el airbag que me pegó en el centro del pecho. Todavía siento dolor en la parte toráxica y no puedo levantar peso”, añadió el taxista, quien contactó a un abogado para ver el tema laboral, ya que asegura no estar en “condiciones de nada”.

Historial de conducción en estado de ebriedad

Este accidente fue la cuarta ocasión en que Mackenna se ve envuelto en un hecho de estas características: En 2005 chocó su auto mientras manejaba bajo los efectos del alcohol en Barrio Bellavista. En dicha ocasión perdió su licencia de conducir de por vida, pero la recuperó en 2013 tras apelar a la decisión.

En 2014 nuevamente fue detenido por conducir en estado de ebrieda al ser sorprendido por Carabineros zigzagueando con su vehículo. Ahora, tras el accidente de agosto, quedó en prisión preventiva, pero esta medida fue reemplazada por arresto domiciliario en una clínica especializada en adicciones.