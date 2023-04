La madre de la sargento de Carabineros, Rita Olivares, quien murió tras recibir un disparo en su cabeza en medio de un enfrentamiento con delincuentes en Quilpué, se refirió al asesinato de su hija.

“Le quitaron la vida a mi hija y ya no soy feliz. Estoy triste, muy triste. Me duele el pecho, me duele el corazón, me duele mi alma, me duele todo”, dijo María Raio, en una entrevista con Meganoticias.

Durante la conversación, Raio manifestó la angustia que ha sentido y lo mucho que extraña a Rita desde que falleció el domingo pasado.

“Yo quisiera que ella estuviera conmigo, me acompañara como lo hacíamos antes cuando ella estaba acá, pero no está y eso me duele mucho. Estoy muy triste”, sostuvo.

Raio también aseguró que su hija estaba enamorada de su trabajo. “Era una niña muy responsable, muy trabajadora. No descansaba, vivía trabajando, con los niños en su casa”, agregó.

Estado de sus nietos

Maria Raio también se refirió al estado emocional de sus nietos, de 15 y 12 años, tras la fatídica muerte de su madre, asegurando que el mayor es el que se encuentra más afectado por el hecho. “Está muy dañado, triste, tiene mucha pena, llora mucho”, indicó.

De la misma forma, señaló que le tranquilizaba saber sobre la detención de 7 involucrados en la muerte de su hija, pero “yo lo que deseo es que se haga justicia“, sostuvo.