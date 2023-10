Una curiosa situación quedó al descubierto en la comuna de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, donde un hombre se hizo pasar por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) durante más de 10 años, engañando incluso a su propia familia.

El caso quedó al descubierto luego de que su misma esposa, una mujer de 40 años, se presentara en un cuartel de la policía en busca de respuestas tras una serie de actitudes sospechosas. “Como mi marido era convincente, yo le creí“, confesó a Las Últimas Noticias.

La Brigada Investigadora de Robos de la PDI finalmente detuvo al sujeto, quien fue formalizado por violar la ley orgánica de la PDI al hacerse pasar por un miembro de la policía civil, tráfico de drogas, estupro con una persona de 15 años y tenencia ilegal de armas.

¿Qué dijo la esposa del falso PDI?

En conversación con LUN, la mujer contó que cuando lo conoció, hace más de 20 años, el hombre ya le aseguraba que era funcionario de la PDI. “Incluso me mostró un certificado donde decía que era policía desde el 2001. Como mi marido era convincente, yo le creí”.

Detalló que el hombre iba para todos lados con una pistola y que en su casa tenía una pieza con las siglas PDI grabadas en la puerta, la que usaba como supuesta oficina. Por años todo ocurrió con normalidad, pero hace algunos meses ella comenzó a sospechar debido a ciertas actitudes.

“Me llamaba la atención que pasaba todo el día en la casa y en la noche salía. Una vez lo encaré y se armó una discusión. Me dijo que, por la naturaleza de su trabajo, no tenía horario”, dijo la mujer, quien decidió tomar cartas en el asunto luego de que una noche su esposo llegara golpeado y con un diente menos.

“Le pregunté qué le había pasado y me dijo que había tenido un procedimiento en las tomas y no me dijo más”, agregó. Fue en ese momento en que ella decidió ingresar a la supuesta oficina, tomar fotografías de todo lugar y acudir a un cuartel de la policía, donde le confirmaron sus peores temores: no era miembro de la PDI.