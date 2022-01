Este viernes, el presidente electo Gabriel Boric anunció el gabinete que lo acompañará en La Moneda desde el próximo 11 de marzo.

El anuncio incluyó a algunas figuras de los partidos de la ex Concertación, como los socialistas Maya Fernández y Carlos Montes, Jeannette Vega (PPD), Marcela Hernando (PR) y el ex presidente del Banco Central, Mario Marcel.

Aquella decisión del mandatario no estuvo exenta de críticas.

El convencional constituyente del Partido Comunista (PC), Hugo Gutiérrez, manifestó su molestia y aseguró que él “no sabía que Apruebo Dignidad tenía un acuerdo con la ex Concertación, entonces me sorprendí un poco”.

“Pero bueno, no puede uno menos que felicitar al Partido Socialista. Qué manera de ganar perdiendo“, expresó.

