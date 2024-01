Parlamentarios del Partido Socialista (PS) y del Frente Amplio anunciaron que solicitarán que el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Joaquín Lavín sea enviado a la Comisión de Ética, luego de que la Fiscalía dijese que tuvo injerencia en toma de decisiones del municipio de Maipú. A raíz de ello, su jefe de bancada, Guillermo Ramírez, aseguró que “hablarán” con él.

¿Qué pasó?

Durante la audiencia de formalización de Cathy Barriga, la Fiscalía de Alta Complejidad indicó que el parlamentario, esposo de la exalcaldesa, tuvo injerencia en contrataciones y actividades de la comuna cuando su esposa estaba al mando.

“Participaba muy directamente en todo (el diputado) Joaquín Lavín a través de su asesor personal (…). El mismo Felipe Contreras (ex director jurídico del municipio) empezó a decirle a la alcaldesa que había cosas que no se podían hacer, porque estaban fuera de presupuesto administrativo, y que el mismo Joaquín Lavín lo llamaba, y le pedía explicaciones de por qué no se podían hacer los eventos que estaban contemplados en la gestión de la alcaldesa”, relató la persecutora Constanza Encina.

¿Qué dijo Ramírez?

El diputado expresó que “nadie puede conocer el futuro y saber qué es lo que va a ocurrir”.

“Nosotros hemos actuado de buena fe. Vamos a hablar con el diputado Joaquín Lavín, no hemos podido hacerlo porque ha estado ocupado. Por el momento, lo único que podemos decir es lo mismo que decimos cuando aparece información sobre algún político que no es de nuestro sector: pedirle al Ministerio Público que haga lo que tienen que hacer y que investiguen rápido“, apuntó.

Reacción de la oposición

Tras el pronunciamiento de la Fiscalía, los parlamentarios de oficialismo, liderados por Juan Santana (PS), dijeron que la acción de “inaceptable”, y, por lo tanto, ingresarán un requerimiento a la Comisión de Ética para que el diputado Joaquín Lavín “pueda contestar a las consultas que se le hacen desde allí”.