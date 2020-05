Este lunes, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se refirió a la situación que viven cientos de ciudadanos venezolanos en nuestro país, quienes solicitan al gobierno de Venezuela la repatriación, ya que se encuentran sin trabajo y viviendo en la calle.

En total son cerca de 200 personas las que llevan tres semanas acampando en el exterior de la Embajada de Venezuela, ubicada en Providencia, solicitando ayuda por su situación económica.

“Hacemos un llamado al gobierno venezolano para que tome a las personas que son de su país y las pueda trasladar a Venezuela lo antes posible“, sostuvo la autoridad metropolitana.

En la misma línea, cuestionó que “a diferencia de lo que sucede con vecinos de otras nacionalidades, donde la país de origen, como Bolivia reconoce la cuarentena de las personas de acá en Chile para dejarlas entrar en Bolivia, Venezuela no hace lo mismo“.

Es por lo anterior que explicó “no tiene mucho sentido llevarlos a un albergue, porque el albergue se justifica cuando hay una plazo acotado de permanencia“.

De acuerdo a los testimonios entregados por venezolanos en las afueras de la embajada, algunos de ellos son de la tercera edad y muchos niños, otros se encuentran durmiendo incluso sin carpa o mayores resguardos, muchos perdieron sus empleos durante el estallido social y no pudieron restablecerse antes de la llegada del nuevo coronavirus.

Además, vecinos del sector los han ayudado entregando comida y ropa para abrigarse durante las frías noches. En tanto que una iglesia les facilita el baño para que hagan sus necesidades.

Entre los testimonios, se encuentran el de madres que están con sus hijos e hijas de pocos meses de vida que duermen a la intemperie e incluso el de una joven que adoptó un gato, pero que no puede llevarlo a Venezuela porque necesita contar con vacunas, a las que no puedes acceder por falta de recursos, por lo que pide ayuda para poder tener estos requisitos al día y no abandonar al animal.