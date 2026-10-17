“Guardianes de la Naturaleza”: Revisa cómo votar por cuatro especies emblemáticas para representar la biodiversidad de Chile

En el marco del VI Encuentro de Áreas Protegidas y Comunidades Portal, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) lanzó oficialmente la campaña nacional “Guardianes de la Naturaleza”, iniciativa que busca concientizar sobre el cuidado de los ecosistemas locales y acercar la fauna del país a la ciudadanía.

La propuesta invita a las personas a votar entre 10 especies candidatas de la fauna nativa, de las cuales cuatro serán seleccionadas por elección popular para convertirse en los símbolos oficiales del equipo protector de la biodiversidad chilena.

El director nacional del SBAP, Tomás Saratscheff, destacó la diversidad ecológica del territorio y realizó un llamado a la participación masiva.

“Invitamos a toda la ciudadanía a participar en la campaña Guardianes de la Naturaleza y a elegir, entre 10 especies candidatas, a quienes representarán la riqueza natural de Chile. Nuestro país tiene una diversidad biológica extraordinaria, que no podríamos representar con una sola especie”, sostuvo.

Y agregó: “Queremos elegir juntos a nuestros guardianes y, a través de ellos, acercar a las personas al conocimiento y cuidado de nuestra biodiversidad. Esta campaña es una invitación a aprender, jugar y reconocer el valor de la naturaleza que compartimos”.

¿Cuáles son las 10 especies que participan?

Los 10 candidatos son animales representativos de diversos ecosistemas presentes en el país:

Zorro de Darwin (Lycalopex fulvipes). flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis). Picaflor de Juan Fernández (Sephanoides fernandensis). Guanaco (Lama guanicoe). Monito del monte (Dromiciops gliroides). Lobo marino común (Otaria flavescens). Huemul (Hippocamelus bisulcus). Tavake o ave del trópico de cola roja (Phaethon rubricauda). Puma (Puma concolor). Tonina negra o delfín chileno (Cephalorhynchus eutropia).

¿Cómo participar?

La campaña se encontrará disponible hasta el 30 de octubre. Para participar y emitir tu voto debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio web oficial de sbap.gob.cl

Accede a “ VOTA AQUÍ “.

“. Escoge a tus cuatro candidatos.

Presiona “ Continuar al registro “.

“. Completa tus datos y envía tu voto.