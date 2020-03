Este sábado la Secretaría General de Gobierno informó que una guardia del Palacio de La Moneda dio positivo en un examen de COVID-19 a través de un comunicado público.

“En cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, todos quienes estuvieron en contacto con dicha persona han ingresado en una cuarentena preventiva”, comunica el Ministerio.

Eso, sí aclara: “La medida no afecta a ministros ni al Presidente de la República.

En tanto, el general Manuel Valdés de Carabineros confirmó: “Fuimos notificados por el ISP que ella efectivamente ha dado positivo en el examen del coronavirus. Esta funcionaria fue despachada a su domicilio, donde en este momento se encuentra en cuarentena”.

COVID-19 en Chile el sábado 28 de marzo:

Este sábado Jaime Mañalich, ministro de Salud, dio cuenta de un total de 299 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Así, aumentan a 1.909 los enfermos por este virus en nuestro país. Además, informó sobre la muerte de un sexto chileno producto del COVID-19. Se trata de una mujer adulta mayor, que estaba postrada y con alzheimer en Temuco.

El ministro valoró que no hayan aumentado los contagios respecto del número del día anterior, pero advirtió: “En las últimas 24 horas 299 personas han resultado con examen positivo. Es un número prácticamente idéntico al de ayer, pero no da para ningún pronóstico, no da para ninguna ilusión. Lo más probable es que el número de casos nuevos siga incrementando en los próximos días”.