(EFE) – Chile y Grecia coinciden en el interés por impulsar la gobernanza de los océanos, afirmó este viernes en Atenas el canciller Alberto van Klaveren.

“Comparten una misma realidad. Son países con grandes líneas costeras y con grandes intereses oceánicos”, dijo Van Klaveren tras reunirse con su homólogo griego, George Gerapetritis.

“Nos interesa mucho poder impulsar la gobernanza oceánica“, añadió el jefe de la diplomacia chilena, según un comunicado.

Con el objetivo de fortalecer la gobernanza de los océanos, Chile aspira a ser sede de la secretaría del Acuerdo sobre Biodiversidad fuera de las Jurisdicciones Nacionales.

Conocido como el “Acuerdo de Alta Mar“, ese tratado jurídicamente vinculante y sellado en marzo pasado por los países de la ONU, crea un marco jurídico para proteger la vida marina y crear zonas protegidas.

Con ello, sienta las bases para facilitar el cumplimiento de la promesa internacional de salvaguardar al menos el 30% de los océanos para el año 2030.

El canciller chileno resaltó hoy su valor como “un paso muy significativo y uno de los pocos éxitos que se pueden comprobar en materia de multilateralismo en los últimos años”.

Por otro lado, resaltó el interés de su país en fortalecer los vínculos bilaterales con Grecia.

En este contexto, reveló que en la reunión, él y Gerapetritis hablaron del Acuerdo Marco Avanzado y de la modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y Unión Europea (UE), que requiere del apoyo individual de cada Estado comunitario.

“Estamos incluyendo nuevos ámbitos en este marco. Realmente es un acuerdo muy avanzado y esperamos que muy pronto, hacia fines de este año, podamos firmarlo y esperamos, obviamente, también poder impulsar un proceso rápido de ratificación”, agregó Van Klaveren.

