Este miércoles, los ministros Nicolás Grau (Economía) y María Heloísa Rojas (Medio Ambiente) explicarán en la Cámara de Diputadas y Diputados lo que fue su participación en el encuentro que sostuvieron con empresarios de la industria de la salmonicultura en la casa del exalcalde y actual lobista Pablo Zalaquett.

Las autoridades, junto a otros cuatro secretarios de Estado, son cuestionados y criticados tras revelarse que asistieron a reuniones con privados y no registraron las instancias en la plataforma dispuesta por la Ley de Lobby.

Desde el Gobierno han dicho que los encuentros en los que participaron los ministros no fueron anotados porque no era necesario por la forma en cómo se abordaron las materias, indicando que solo resultaron ser conversaciones generales. De hecho, el presidente Gabriel Boric afirmó que el viernes pasado que “acá no ha habido ningún incumplimiento de la ley”.

Sin embargo, esto ha generado crítica desde el mundo político y organizaciones de la sociedad civil.

Con el paso de los días, se ha revelado que parlamentarios de distintos sectores también asistieron a encuentros en la casa del lobista. Entre ellos, está el diputado y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Santana (PS), quien se reunió con representantes de la Asociación Gremial de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP); y la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

La reunión en la que participaron Grau y Rojas ha sido una de las más controversiales que involucran al Ejecutivo, ya que días después de que esta se realizó, el presidente Boric presentó el proyecto de nueva Ley de Pesca, iniciativa con la cual el Ejecutivo busca reemplazar la actual normativa, debido a los graves cuestionamientos de su legitimidad producto de la tramitación, desde donde después se derivó el Caso Corpesca.

¿Dónde expondrán los ministros?

La exposición de los ministros Grau y Rojas se realizará durante la sesión de este miércoles de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja. Está programado que la instancia comience a las 15:00 horas.

En concreto, los secretarios de Estado deberán dar a conocer las razones y el contenido de las reuniones que sostuvieron con los empresarios vinculados la industria del salmón.

Esta se llevará a cabo de manera presencial en la Sala Juan Lobos del Congreso Nacional, en Valparaíso.