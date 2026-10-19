GORE de Santiago anuncia compra de 11 motobombas para reforzar respuesta ante inundaciones: Inversión alcanza los $450 millones

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, anunció una inversión del Gobierno Regional (GORE) de $450 millones para la compra de 11 nuevas motobombas (una de tamaño industrial y 10 convencionales) destinadas a reforzar la capacidad de respuesta frente a eventuales inundaciones.

Estos nuevos equipos se sumarán a las 45 motobombas financiadas previamente por el GORE.

Durante la actividad, la autoridad regional explicó que la medida responde a la necesidad de contar con mayor maquinaria móvil para asistir a distintos puntos de la ciudad, especialmente en sectores que históricamente no registraban anegamientos.

Asimismo, el plan busca asegurar la disponibilidad de recursos ante emergencias simultáneas mediante el trabajo colaborativo entre municipios. Este modelo permite trasladar el equipamiento hacia las zonas más afectadas, tal como ocurrió recientemente con el apoyo coordinado para las comunas de San José de Maipo y Talagante.

“Estamos coordinando el trabajo de los municipios para que los equipos puedan apoyar a las comunas que más lo necesiten (…). Sectores que nunca se habían inundado hoy están teniendo problemas. Con el cambio climático no podemos seguir mirando el retrovisor; tenemos que anticiparnos a nuevos riesgos y tener flexibilidad para llegar donde la gente necesita ayuda”, señaló Orrego.

Por su parte, el consejero regional José Pablo Soto destacó el enfoque preventivo de la inversión: “Cuando el agua entra a una casa, cada minuto cuenta. Es importante que las instituciones podamos invertir de manera temprana y oportuna para poner a nuestras comunidades fuera de peligro frente a los efectos del cambio climático”.

La nueva compra se suma a una inversión regional que supera los $36.500 millones en vehículos y equipamiento para enfrentar emergencias. Entre los recursos financiados por el Gobierno de Santiago destacan $13.856 millones para 73 camiones aljibe, $5.738 millones para carros y equipamiento especializado de Bomberos, cerca de $900 millones en siete camionetas de primer ataque destinadas a CONAF para el combate de incendios forestales y $464 millones para las 45 motobombas previas, además de camiones y retroexcavadoras que apoyan las labores municipales.