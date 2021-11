Este viernes el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Winter, dio a conocer el resultado de su examen PCR, luego de ser sido considerado contacto estrecho del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien padece de la variante Delta del COVID-19.

“Por haber sido contacto estrecho de Gabriel Boric, me realicé un PCR preventivo el día de ayer y el resultado fue negativo“, aseguró en un video el parlamentario de oposición.

Asimismo, Winter comunicó que su cuarentena preventiva finalizará este fin de semana, por lo que podrá participar en la votación de la acusación constitucional que se lleva en el Congreso contra el presidente, Sebastián Piñera.

“Podré votar sin problemas la acusación constitucional que se ve el día lunes en la Cámara de Diputados, de acuerdo a lo establecido por la Seremi de Salud“, afirmó el congresista.

Cabe señalar que, de haberse contagiado, el parlamentario no habría podido deliberar debido a que el hemiciclo ya no permite el sufragio remoto, ya que no opera el Estado de Excepción Constitucional.

“Muchas gracias a todas y todos por sus saludos y preocupación”, señaló también Winter desde su cuenta de Twitter, en una publicación donde adjuntó el resultado de su examen.

Hola. Ayer me hice un PCR preventivo por ser contacto estrecho de Gabriel Boric, tuve resultado negativo.

Muchas gracias a todas y todos por sus saludos y preocupación. Este fin de semana termina mi cuarentena preventiva. El lunes podré asistir a votar normalmente. #Seguimos 🌳 pic.twitter.com/xiRydpgird — Gonzalo Winter (@gonzalowinter) November 5, 2021

Cabe recordar que según informó la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Helga Balich, hasta el momento se han identificado 54 contactos estrechos del candidato Boric.