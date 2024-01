El diputado de Convergencia Social (CS), Gonzalo Winter, criticó esta jornada el respaldo entregado por el Partido Socialista (PS) al senador Fidel Espinoza ante la demanda interpuesta por Giorgio Jackson en su contra por difamación.

El exministro de Desarrollo Social acusó que el parlamentario lo había tildado como el “líder de una banda de criminales” en reiteradas ocasiones, en el contexto del robo de computadores en dependencias de su cartera y la investigación por el Caso Convenios.

“Es importante que en el debate democrático, más allá de que existan legítimas diferencias bien acaloradas, haya límites como lo establece exactamente nuestro ordenamiento jurídico a través de la Constitución”, dijo la exautoridad.

¿Qué dijeron Espinoza y el PS?

La mesa directiva del PS anunció que tomó conocimiento de las acciones judiciales presentadas por el dirigente del Frente Amplio y expresó: “Lamentamos que no haya habido antes la posibilidad de dialogar, pues tratándose de una discusión política la solución debiera ser de esa índole y no ante la justicia“.

En ese sentido, subrayaron que el senador Espinoza “ha actuado conforme a la política partidaria en las votaciones ante el Senado, respaldando al gobierno permanentemente”.

Declaración Pública de la Mesa Directiva del Partido Socialista. 📝 pic.twitter.com/yxAZFtfP3z — Partido Socialista de Chile (@PSChile) January 8, 2024

Luego de emitir ayer su defensa al respecto, este martes el senador reiteró en Noticias Express de CNN Chile no haberle imputado algo al exministro.

“Yo he hecho una crítica política al rol que él tuvo y tampoco me puedo desdecir de algo que dije en su momento: yo no creo en lo particular de lo que fue ese robo de computadores, porque de una u otra manera creo que eso tiene que investigarse a fondo, que fue lo que ocurrió ahí, quiénes están involucrados en eso. Pero nunca yo imputé al ministro en particular (…). Por tanto, yo no me arrepiento de haber dicho eso”, afirmó.

¿Qué dijo Winter?

En entrevista con 24 Horas, Winter expresó que “el senador Fidel Espinoza, con toda claridad y ajustándose a la definición del Código Penal, le imputó delitos al ministro Jackson, a la directora de Presupuestos y al asesor personal del presidente Miguel Crispi. Lo hizo con claridad, lo hizo con una gallardía que nos está mostrando ahora, diciendo que en realidad no era eso lo que él quería decir“.

Luego señaló que desde su coalición, siempre pensaron que el senador Espinoza estaba actuando fuera de las decisiones de su partido, que era un acto de descuadernamiento (…). Sin embargo, el día de ayer conocimos una declaración del Partido Socialista, en donde respaldan con toda claridad al senador Espinoza, declaración que a mí me parece una deslealtad con el presidente de la República“.

“Quiero ser muy claro, no es que las confianzas se puedan ver dañadas con la declaración de ayer. Las confianzas se dañaron con la declaración de ayer“, enfatizó.