El periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira murió en Ucrania luego de haber estado en prisión por distintos delitos expresados por el servicio de seguridad ucraniano. Lira se encontraba cubriendo el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

La información fue en primera instancia reportada por medios rusos, pero más tarde confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país.

Según señaló Sputnik, el periodista tenía neumonía en ambos pulmones, neumotórax y un caso de edema muy grave. Asimismo, aunque las enfermedades se agravaron a mediados de octubre, las autoridades carcelarias lo ignoraron hasta el 22 de diciembre.

Por su parte, RT también informó la muerte del profesional, entregando el mismo diagnóstico.

Dicha información fue expresada por el mismo periodista a través de distintas publicaciones que hizo ya en libertad.

Consultados por CNN Chile, desde Cancillería explicaron que el consulado en Varsovia, Polonia, informó el fallecimiento, por lo que recaban más detalles en Kiev.

El 5 de mayo de 2023, Lira fue detenido por el servicio de seguridad ucraniano tras ser acusado de supuestamente apoyar y justificar la operación militar rusa, difundir noticias falsas sobre el conflicto, filmar videos donde intentaba capturar los rostros de los militares ucranianos e insultarlos.

Lira, originario de Estados Unidos y con ciudadanía chilena, previamente criticó en sus videos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Administración de Biden y al propio Zelenski.

El padre del periodista, también llamado Gonzalo Lira, se refirió al deceso de su hijo en el mismo medio a través de una carta que publicó el periodista estadounidense Tucker Carlson en redes sociales.

“No puedo aceptar la forma en que ha muerto mi hijo. Fue torturado, extorsionado, incomunicado durante 8 meses y 11 días y la embajada de Estados Unidos no hizo nada para ayudar a mi hijo. La responsabilidad de esta tragedia es del dictador Zelensky con la concurrencia de un senil presidente estadounidense, Joe Biden”, señaló Carlson.

Gonzalo Lira, Sr. says his son has died at 55 in a Ukrainian prison, where he was being held for the crime of criticizing the Zelensky and Biden governments. Gonzalo Lira was an American citizen, but the Biden administration clearly supported his imprisonment and torture. Several… https://t.co/F0nOG9qGvv

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 12, 2024