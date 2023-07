Este lunes, Clínica Santa María anunció que desvinculó al nutricionista que amenazó al diputado independiente Gonzalo De la Carrera y además que presentará acciones legales en su contra.

¿Qué pasó?

Durante la jornada del domingo, el parlamentario denunció que el profesional había revelado que estaba hospitalizado en el centro asistencial y que tuiteó “un like y me lo piteo ctm”.

“Este personaje no puede seguir trabajando en Clínica Santa María. Al parecer trabaja en el piso 3. Es un peligro para los pacientes”, expresó el legislador.

Este personaje no puede seguir trabajando en @cl_santamaria . Al parecer trabaja en el piso 3. Es un peligro para los pacientes . pic.twitter.com/XRLlL6gXV7 — 🎸 @carreragonzalo DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) July 9, 2023

En entrevista con Biobiochile.cl, De la Carrera dijo haber temido por su vida cuando leyó el mensaje del nutricionista, “por lo que pedí un alta temprana. Percibí algo extraño cuando llegó a mi habitación”.

“Lo que ocurrió aquí es muy grave, porque se pone en peligro a pacientes por un tema ideológico”, agregó. “Una persona de esa naturaleza no puede seguir trabajando, atendiendo a personas. Una clínica de prestigio no puede darse el lujo que algo así suceda”, continuó.

De la Carrera dio a conocer que está evaluando presentar acciones legales en contra del profesional.

Finalmente, el diputado lamentó que se haya vulnerado su privacidad, “por lo que la clínica me debe una explicación, pero aún no me contactan. El único que me llamó fue mi médico tratante, que me ofreció disculpas, pero él no tiene la responsabilidad de tener a este tipo de personas trabajando”.

“Estoy esperando una disculpa de la Clínica”, sentenció.

Reacción de la clínica

A través de una declaración pública, Clínica Santa María condenó “enérgicamente el mensaje emitido en redes sociales por un profesional de la salud que -hasta ayer 9 de julio- prestaba servicios a la clínica, a través de una empresa externa”.

“Sus dichos son inaceptables, tanto por la amenaza que profiere como por vulnerar la Ley de Derechos y Deberes del Paciente”, añadió.

En ese sentido, la entidad indicó que su “primer compromiso” es “con la salud y seguridad de nuestros pacientes, por lo que representaremos las acciones legales correspondientes”.