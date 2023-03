La tarde de este martes, se viralizó en redes sociales un registro en el que aparece el diputado Gonzalo De la Carrera cuestionando la presencia de los hijos de su homólogo, Tomás De Rementería, en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Mientras intervenía en la discusión sobre la nueva prórroga del estado de excepción, el exrepublicano aseguró que “el Congreso debería tener una consideración especial por aquellos diputados que quieren o necesitan traer a sus hijos“.

“No creo que el hemiciclo sea el lugar adecuado, pero sí creo que debieran tener un lugar para poder tenerlos”, agregó.

En ese sentido, De la Carrera dijo entender la necesidad del padre, pero advirtió que si anteriormente se ha negado la entrada a subsecretarios y autoridades, “me parece que debiéramos respetar el hecho de que sí hay una sala cuna“.

“Un villano de película que odia que un padre cuide a sus hijos”

A través de redes sociales, tanto De Rementería como su esposa, María José Escobar, comentaron las declaraciones de De la Carrera.

“Oficialmente comparto hemiciclo con un villano de película que odia que un padre cuide a sus hijos“, redactó en su cuenta de Twitter el parlamentario.

Oficialmente comparto hemiciclo con un villano de película que odia que un padre cuide a sus hijos — Tomás de Rementería Venegas (@tomas_dr) March 8, 2023

“Creo que lo que hace el diputado De la Carrera me ofende directamente, ya que por razones laborales, me encuentro lejos y a esta hora no hay sala cuna ni colegio”, publicó en la misma plataforma Escobar.

En ese sentido, agregó que “el padre tuvo la posibilidad” de llevar a los menores a su trabajo. “En miras de una nueva conmemoración del 8 de marzo creo imprudente su comentario y merecemos, como padres en cocrianza, unas disculpas públicas“.