El diputado electo del Partido Republicano (PLR) Gonzalo de la Carrera reveló que desde el comando del ex candidato presidencial José Antonio Kast le enviaron la imagen trucada donde aparece Gabriel Boric en medio de incidentes en el sector de Plaza Baquedano.

Además, la futura autoridad dio a conocer que también desde la candidatura del líder republicano le pidieron compartir cuestionamientos hacia el test de drogas que el actual presidente electo presentó en medio del debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

¿Qué dijo De la Carrera?

En entrevista con Chilevisión, el diputado electo reveló que ante la alta cantidad de visualizaciones que tenían sus publicaciones en Twitter, “a mí el comando me pedía difundir ciertos contenidos y ese día yo difundí un contenido cuyo contenido era real: Gabriel Boric había apoyado a los violentistas, había promovido la ley de indulto y pretendía reformar Carabineros”. Sin embargo, añadió, “la foto que se me envió, esa foto resultó estar trucada”.

“Yo no tenía cómo saberlo y yo esperaba que me apoyaran y que en el fondo se refirieran al fondo del tuit (…) Me enviaron una información que resultó ser falsa en apoyo gráfico, pero no resultó ser falsa en el fondo”, agregó.

Posteriormente, el periodista Julio César Rodríguez le consultó si quien le envío la imagen de Boric era parte del comando de Kast, ante lo que respondió que “sí”.

“Me llegó de la gente que me pedía retuitear esto o hacer contenido, porque en el fondo querían que la caja amplificadora aumentara”, relató.

El test de drogas

Durante la entrevista, el diputado electo también reveló otro hecho relacionado a la distribución de contenido que le habrían pedido hacer desde el comando de José Antonio Kast.

“Termina el debate (Anatel) y me piden que tuitee el tema del examen de orina y yo les dije ‘oye, pero han pasado 20 minutos del debate, nadie sabe si esto es fake o es real. Yo no me voy a comer otro fake’. Eso fue lo que dije, no me voy a comer otro fake, y de hecho no tuitié nada respecto al examen de orina”, afirmó.

No obstante, De la Carrera precisó que “no me digitaban, me decían ‘ayúdame’, tal como te dice Felipe Kast permanentemente: ‘ayúdame con un retuit’”.

Al respecto, la periodista Monserrat Álvarez le consultó a la futura autoridad: “lo que le pidieron del examen de orina, ¿qué era lo que usted no estuvo dispuesto a hacer?”.

“¿Se acuerda de toda la polémica que era un examen de orina y no era de pelo, que era hecho en la clínica fuera del horario de la clínica, que después se había hecho a domicilio?”, respondió De la Carrera. “A esa altura -20 minutos después del debate- nadie sabía nada, al día siguiente se supo más. Y cuando yo no me sentí respaldado como sentí que debí haberlo sido, dije ‘¿sabís qué más? Forget it (olvídalo), no voy a retuitear’”, agregó.

Ante ello, Álvarez le consultó si le estaban “pidiendo hacer revuelo de una información que no tenían chequeada verdaderamente” respecto al examen de drogas mencionado. “Exactamente, y no quise hacerlo”, afirmó.